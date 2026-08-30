Pravilo o osam sati sna više ne vrijedi za sve: Znanstvenici otkrili koliko nam je zaista potrebno

Ako optimalnu količinu sna definiramo kao onu koja je povezana s najboljim zdravstvenim stanjem, brojna velika istraživanja upućuju na to da bi idealna količina mogla biti manja od osam sati. Jedno novije istraživanje koristilo je snimke mozga i tijela te molekularna mjerenja kako bi ispitalo povezanost sna sa starenjem različitih organa. Procijenjeno je da optimalno trajanje sna iznosi između 6,4 i 7,8 sati, ovisno o spolu osobe i organu koji se proučavao.