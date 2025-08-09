Prva zemlja u Europskoj uniji uvodi 13-satno radno vrijeme

Fleksibilno radno vrijeme koristi se za borbu protiv nedostatka kvalificiranih radnika.
Grčka je prošle godine izazvala međunarodnu kontroverzu kada je postala prva zemlja EU koja je uvela mogućnost šestodnevnog radnog tjedna. Sada vlada u Ateni ide korak dalje s fleksibilnim radnim vremenom, pišu austrijski mediji, a prenosi Fenix.
Novi zakon, čije se donošenje očekuje u rujnu, dopušta 13-satne radne dane i četverodnevni radni tjedan. To je namijenjeno borbi protiv nedostatka kvalificiranih radnika u zemlji.
37 dana u godini
Standardno radno vrijeme ostat će 40 sati tjedno, uz dopuštenih dodatnih osam sati prekovremenog rada tjedno. Međutim, tjedno radno vrijeme je fleksibilno i izračunava se na temelju prosjeka po tromjesečju. Ako je potrebno, radnici će u nekim tjednima raditi znatno više od 40 sati.
Međutim, broj prekovremenih sati bit će ograničen na 150 godišnje. Dopušteno je maksimalno 37 takvih 13-satnih dana godišnje. Rad izvan standardnog osmosatnog radnog dana također će biti plaćen s 40 posto više po satu.
Veliki nedostatak radnika
Nedostatak kvalificirane radne snage u Grčkoj prvenstveno je posljedica teške financijske krize u zemlji od 2010. do 2018. U to vrijeme zemlja je bila na rubu bankrota, a stotine tisuća dobro obrazovanih mladih ljudi emigrirale su kako bi potražile sreću u inozemstvu, navode austrijski mediji.
Grčka se još nije oporavila od ovog odljeva mozgova, iako je njezino gospodarstvo u usponu.
