Trump: Možda ću otkazati koncerte za 250. godišnjicu SAD-a

KENT NISHIMURA / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da razmatra otkazivanje planirane serije koncerata na Nacional Mallu u Washingtonu u spomen na 250. obljetnicu nacije nakon što je niz umjetnika povuklo svoje sudjelovanje na događaju, te da bi koncerte zamijenio govorima i političkim skupovima.

Podijeli

Oglas

Koncerti su planirani kao dio šireg Velikog američkog državnog sajma, 16-dnevnog događanja od 25. lipnja do 10. srpnja. Organizatori su rekli da će se događaj, koji organizira skupina Sloboda 250, protezati od Nacional Malla do američkog Kapitola, pa sve do spomenika Washingtonu, s koncertnim pozornicama, državnim paviljonima, izložbama, vožnjama i drugim atrakcijama diljem trga.

No mnogi glazbenici su otkazali. U petak je Bret Michaels, vodeći pjevač rock skupine Poison, postao peti izvođač koji se povukao s koncerata, rekavši da događaj nije nestranačko slavlje kakvo je mislio da će biti.

Organizatori nisu javno iznijeli razloge za odustajanje, iako su se pojavila pitanja o održivosti događaja kakav se ranije zamišljao.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je sugerirao da serija koncerata neće više biti potrebna ako se izvođači nastave povlačiti. Pohvalio se mogućnošću da sam održi govor na Nacional Mallu umjesto toga, predstavivši sebe kao upečatljiviju atrakciju od bilo kojeg izvođača.

"Činjenica je da sam ja, prema mnogima, atrakcija broj jedan bilo gdje u svijetu", napisao je Trump. Dodao je da ima "puno veću publiku nego Elvis u vrijeme najveće slave" i da to "čini bez gitare".

Predsjednik je rekao da "naređuje svojim predstavnicima da ispitaju izvedivost skupa 'Amerika se vratila'."

Sloboda 250 je privatno-javno partnerstvo koje je osnovala Bijela kuća kako bi koordinirala slavlja povodom američke 250. godišnjice.

Ostaje nejasno hoće li biti pozvani zamjenski glazbenici ili organizatori ozbiljno razmišljaju o tome da skupovima zamijene niz glazbenih izvedbi.