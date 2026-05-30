poruka mira
Snažan apel iz Vatikana: Papa pozvao na kraj ratova i nasilja
Papa Lav XIV. u subotu je, tijekom molitve za mir u Vatikanu, pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta.
Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je Lav, poglavar 1.4 milijarde katolika u svijetu.
Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, rekao je, dodavši da nevini više ne smiju prolijevati suze.
Papin poziv za mir
Mir je moguć čak i u ovim vremenima tenzije i sukoba, rekao je Papa. "On postaje moguć kad odaberemo slušati plač onih kojima je mir uskraćen: nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svih dobi koji pate", rekao je. Svi "imaju sve osim jedne riječi na svojim usnama: mir!"
Papa se također obratio pojedincima, rekavši da svatko ima osobnu odgovornost. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je, pozivajući na ustezanje od verbalnog i fizičkog nasilja jednako u dnevnom životu, kao i na društvenim mrežama.
Ovo je bila druga velika Papina molitva za mir. U travnju, njegovo oštro upozorenje o "zabludama svemoći" koje postaju sve nepredvidljivije i agresivnije izazvalo je iritaciju američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump je tada verbalno napao američkog Papu, a njegov odgovor punio je naslovnice globalnih medija.
