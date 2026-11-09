Objavljeni detalji tragedije na A3: Vozač izgubio nadzor, dvije putnice poginule

Matija Habljak/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 poginule su dvije putnice, a još 30 osoba je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u nedjelju ujutro, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 55-godišnji državljanin Srbije. Nesreća se dogodila oko 7:25 sati na autocesti A3, na dionici između čvora Ivanić-Grad i naplatnih kućica Zagreb-istok, na 61. kilometru i 200. metru.

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Kako je objavila zagrebačka policija, autobus se kretao istočnim kolnikom u smjeru sjeverozapada kada vozač, prema rezultatima dosadašnjeg očevida, nije zadržao vozilo na sredini prometne trake. Skrenuo je udesno, prešao preko zaustavne trake i sletio s kolnika na mekani teren, gdje je udario u metalnu zaštitnu ogradu. Nakon toga autobus se nekontrolirano kretao i prevrnuo.

U nesreći su na mjestu događaja smrtno stradale dvije putnice – 53-godišnja hrvatska državljanka i maloljetna državljanka Crne Gore.

Još 30 putnika zadobilo je ozljede. Pet ih je teško ozlijeđeno, među kojima su četiri državljana Srbije i jedna državljanka Hrvatske, dok je 25 osoba lakše ozlijeđeno. Među lakše ozlijeđenima najviše je državljana Srbije, a ozlijeđeni su i državljani Hrvatske, Bjelorusije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine te Mađarske.

Svim ozlijeđenima liječnička pomoć pružena je u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.

Očevidom na mjestu nesreće rukovodio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Zbog nesreće se promet na toj dionici autoceste od 7.25 do 14.35 sati odvijao usporeno, jednom prometnom trakom u smjeru sjeverozapada. Tijela preminulih putnica nakon očevida prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Protiv 55-godišnjeg vozača autobusa bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Nakon toga bit će predan pritvorskom nadzorniku.