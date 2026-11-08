dvoje poginulih
VIDEO / Ministri otkrili nove detalje nesreće na A3: Ozlijeđena oba vozača, spriječen mogući požar
Oba vozača ozlijeđena su u nesreći autobusa kod Ivanić-Grada, a žurne službe spriječile su mogući požar, rekli su u nedjelju uz autocestu A3 potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je navela da su teško ozlijeđeni u sat vremena bili u bolnicama.
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Dvije osobe su poginule, a pet ih je, “za sada, koliko nam je poznato” teže ozlijeđeno u nesreći autobusa srpskih registracijskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, rekao je Medved.
Izrazio je sućut obiteljima smrtno stradalih, a ozlijeđenim osobama zaželio što brži oporavak.
Istaknuo je da su “sve žurne službe, i hitna, i policija, i vatrogasci, reagirale na odgovarajući način, pružili pomoć u spašavanju stradalih osoba, spriječile mogući požar”.
“Detalje i uzroke ove teške prometne nesreće zasad ne možemo komentirati. Istraga će utvrditi njene uzroke", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja.
Dodao je da su se po dolasku na mjesto nesreće susreli s mlađim osobama koje su bile putnici u autobusu. “Jasno da su pod stresom. Ohrabrili smo ih i oni su zbrinuti na odgovarajući način”, rekao je.
Na upit novinara jesu li svi putnici strani državljani, Medved je odgovorio da će se državljanstvo putnika utvrditi popisom koji obavlja policija, nakon čega će uslijediti i kontakti i koordinacija s njihovim veleposlanstvima.
“Ovog trenutka najvažnije je da su sve ozlijeđene osobe zbrinute, pa i one lakše ozlijeđene”, rekao je.
Hrstić: Svi teško ozlijeđeni u bolnicama u roku od sat vremena
Ministrica Hrstić je izjavila da je odmah po dojavi o nesreći, koja se dogodila jutros u 7, 25 sati, na teren izašlo devet hitnih ekipa, šest iz Zagrebačke županije, dvije iz Sisačko-moslavačke te helikopter.
“Prema klasifikaciji ozljeda na mjestu nesreće, ukupno je pet teško ozlijeđenih, plus jedna osoba prevezena helikopterom”, rekla je.
Pojasnila je da je u autobusu bilo ukupno 35 osoba i da su svi otišli na preglede. Oba vozača su ozlijeđena, no klasifikacija njihovih ozljeda zasad joj nije poznata.
“Važno je za naglasiti da sve osobe koje su bile teško ozlijeđene u roku od sat vremena bile su smještene na daljnji pregled i daljnje postupanje u bolnice”, rekla je Hrstić.
Teško ozlijeđeni prevezeni su u KBC Sestre milosrdnice na lokacije Vinogradska i Draškovićeva te u KBC Zagreb, a ostalih 27 lakše ozlijeđenih kolima hitne pomoći ili u pratnji policije u KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur, KB Dubrava i KBC Zagreb.
U zbrinjavanje uključena i psihijatrijska služba
U zbrinjavanje je uključena i psihijatrijska služba koja ljudima pruža psihološku pomoć, a obitelji ozlijeđenih na putu su iz Srbije prema Zagrebu, naveo je za Hinu ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić.
Ministarstvo zdravstva izvijestilo je kako su u prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada dvije osobe poginule, šest ih je teško, a 27 lakše ozlijeđeno.
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