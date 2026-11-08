tragedija na a3
VIDEO / Objavljena snimka s mjesta nesreće srpskog autobusa
N1 Info
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08. stu. 2026. 10:41
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Dvije osobe poginule su, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autocesti A3 u smjeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, potvrdila je policija.
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Objavljena je snimka s mjesta nesreće.
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