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tragedija na a3

VIDEO / Objavljena snimka s mjesta nesreće srpskog autobusa

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08. stu. 2026. 10:41
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08.11.2026. Ivanic Grad - Dvije osobe poginule su, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autocesti A3 u smjeru Zagreba, . Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
PIXSELL / Josip Mikacic/PIXSELL

Dvije osobe poginule su, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autocesti A3 u smjeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, potvrdila je policija.

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Objavljena je snimka s mjesta nesreće.

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Teme
crna kronika hrvatska prometna nesreća prometna nesreća a3

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