Slovenac: Udarali su nas palicama. Vlasnik kafića: Slovenci su bili bahati

"Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni", rekao je vlasnik.