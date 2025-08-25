TUČNJAVA U UMAGU
Slovenac: Udarali su nas palicama. Vlasnik kafića: Slovenci su bili bahati
Četiri slovenska državljana ozlijeđena su u noći sa subote na nedjelju u ugostiteljskom objektu na području Umaga. 32-godišnji slovenski državljanin zadobio je lakše ozljede, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbila liječničku pomoć.
Policija je utvrdila identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, a jedna od tih osoba je vlasnik kafića u kojem se dogodio incident. Vlasnik je za RTL ispričao kako su Slovenci desetak puta upozoreni da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Napomenuo je da nije pozvao policiju.
"Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni", rekao je vlasnik.
Kriminalističko istraživanje u tijeku
32-godišnji Slovenac odbacuje optužbe. "Mi smo stigli direktno s vjenčanja i nastavili zabavu u tom klubu koji nam je bio najbliži. Odjednom mi cura kaže da pogledam kako mi drže prijatelja za vrat i kad sam došao bliže sve je počelo", naglasio je.
"Potom su doletjeli s palicama i počeli nas udarati. S rukama i svim ostalim. Mi smo se družili. Naša ekipa je bila oko stola. Nas troje, četvero smo plesali i zabavljali se. Nismo stvarali nikakav nered. To je starija ekipa", nastavio je Slovenac. Tvrdi da je ostao bez svijesti pa se ne sjeća svega što se događalo.
Iz Policijske uprave istarske jučer su priopćili da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere.
