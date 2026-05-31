dobili ranije toplu vodu
HEP-Toplinarstvo ima važnu obavijest za dio Zagrepčana
Isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u večernjim satima 30. svibnja, iako je završetak radova prema ranijim najavama bio predviđen za 10. lipnja, navodi HEP-Toplinarstvo.
Podsjeća kako su radovi, koji su se provodili na dionici od Hanamanove ulice do Rudeške ceste, dio 2. faze projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, sufinanciranog sredstvima Europske unije.
Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina.
z HEP-Toplinarstva zahvaljuju krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju tijekom obustave isporuke tople vode, kao i svim radnicima koji su svojim trudom omogućili završetak radova na magistralnom vrelovodu čak 10 dana prije roka.
HEP-Toplinarstvo navodi kako nastavlja s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za sve krajnje kupce.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
