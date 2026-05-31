Policija otkrila detalje: Četvorka od muškarca tražila milijune pa mu zapalila Lamborghini

Sumnja se da su zajedno i dogovorno u namjeri pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi počinili kazneno djelo iznude na način da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak odvojeno kupili mobilne telefone i SIM kartice.



Potom je 23-godišnjak po njenim uputama na broj telefona kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, a kojeg ona poznaje od ranije u večernjim satima u dva navrata poslao dvije SMS poruke prijetećeg sadržaja. U sadržaju poruke uz prijetnju tražio je da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura. Oštećeni na to nije pristao te je o tome obavijestio policiju. Ustrajući u počinjenju kaznenog djela iznude, 23-godišnjkainja i 23-godišnjak su odlučili da 21-godišnjak i 19-godišnjak zapale osobni automobil marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, a kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak te ga izazvanim osjećajem straha prisile na uplatu traženog novca, pa su tako 21-godišnjak i 19-godišnjak 29. svibnja 2026. godine u noćnim satima došli do Zagrebačke ulice na području Velike Gorice, gdje se u dvorištu nalazio parkirani automobil marke Lamborghini. Polili su ga lako zapaljivom tekućinom koju su sa sobom u ruksaku donijeli u kanistru i otvorenim plamenom izazvali požar nakon čega su pobjegli.