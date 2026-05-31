Dan Greaney

"Prorok" iz Simpsona želi postati predsjednik SAD-a: Predvidio je Trumpovu pobjedu, sada kreće u utrku za Bijelu kuću

31. svi. 2026. 13:09
Dan Greaney, jedan od dugogodišnjih scenarista kultne animirane serije „Simpsoni“, objavio je kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Greaney je poznat po tome što je sudjelovao u stvaranju epizode iz 2000. godine koja prikazuje budućnost u kojoj Donald Trump postaje predsjednik SAD-a, zbog čega ga mnogi smatraju svojevrsnim „prorokom“ američke politike.

U kampanji se predstavlja kao „progresivni republikanac“, u tradiciji Abrahama Lincolna i Theodorea Roosevelta. Ovaj diplomant Harvarda radio je i na serijama i filmovima poput „The Officea“ i „Borata“, a tvrdi da je tijekom novinarske karijere, obilazeći svih 50 saveznih država, shvatio koliko je američko društvo podijeljeno i otuđeno.

Najveću pozornost i dalje privlači epizoda „Bart u budućnosti“, u kojoj Lisa Simpson postaje predsjednica nakon što je „predsjednik Trump“ ostavio zemlju u financijskom kaosu. Kada je Trump 2016. godine krenuo u utrku za Bijelu kuću, Greaney je izjavio da je epizoda zamišljena kao upozorenje Americi i prikaz najgoreg mogućeg političkog scenarija, piše Nova.rs.

Njegova kampanja sada koristi upravo taj imidž čovjeka koji je predvidio budućnost. Posljednjih godinu dana objavljuje videosnimke u kojima predviđa politički pad Donalda Trumpa te poziva na, kako kaže, moralno i političko preispitivanje američkog društva.

Greaneyjev program kombinira pozive na obnovu demokratskih institucija s idejama koje se češće povezuju s ljevicom, poput univerzalnog zdravstvenog osiguranja i velikih ulaganja u zelenu energiju.

U promotivnom spotu poručuje da su se političke i gospodarske elite udaljile od ideala na kojima su Sjedinjene Države nastale.

„Amerika bi trebala funkcionirati za sve građane – demokracija za sve, odgovornost za sve i prosperitet za sve. To moramo vratiti“, rekao je.

Kampanju je zaključio u duhu „Simpsona“:

„Što će se dalje dogoditi? Morat ćete pričekati i vidjeti. Barem vi. Ja zapravo već znam kako završava.“

