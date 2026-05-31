Dan Grada
Milanović: Zagreb je povijesna, teritorijalna i kulturološka sinteza hrvatstva
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti održanoj u Staroj gradskoj vijećnici povodom obilježavanja Dana Grada Zagreba.
„Zagreb je jedinstven kao naš hrvatski glavni grad, kao sinteza naoko nepomirljivih različitosti. Nastao je kao glavni grad jedne male nacije, koja je politički projekt, misaona i emotivna težnja grupe ljudi u kojoj nisu nužno svi bili Hrvati. Grad koji je toliko dalek od svega onoga što se u njega uticalo, koji je bio malen kroz povijest i zahvaljujući - i usprkos - tome imao uvijek hrvatsku, slavensku većinu. I onda je počeo rasti i tim rastom nikada nije bio u neskladu sa samim sobom“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović.
U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović rekao je da kao Zagrepčanin promatra grad i gleda svaki detalj u njemu. “Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti: kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub - koji će, nadam se, postati još jači kada dobije stadion - nisam nikada navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Da bude jak, ponosan, stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj sintezi hrvatstva. I po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko milijuna ljudi takvih različitosti kao među nama nema“, smatra predsjednik Milanović.
„U tom duhu navijam za sve vaše projekte, to su i moji projekti. Čestitam Dan Grada Zagreba i neka naš Zagreb živi vječno“, poručio je naposljetku predsjednik Milanović.
Prisutnima su se uz predsjednika Milanovića obratili predsjednik Skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Povodom Dana Grada Zagreba uručene su nagrade Grada, koje su na svečanosti ovogodišnjim laureatima uručili gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Skupštine Grada Matej Mišić.
Uz predsjednika Milanovića na svečanosti dodjele priznanja Grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić i savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.
