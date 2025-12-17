Oglas

opsadno stanje

U tučnjavi na splitskom Kampusu ozlijeđena najmanje jedna osoba

author
N1 Info
|
17. pro. 2025. 08:19
24096095-59e4-4d7e-bdcd-febf12538ef5
Dalmacija danas

Na splitskom Kampusu oko pola sata iza ponoći, izbila je tučnjava u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ozlijeđena najmanje jedna mlađa osoba.

Oglas

Na mjesto događaja odmah su upućene jake policijske snage i hitna pomoć, piše Dalmacija Danas.

Svjedoci s terena opisuju kako na području Kampusa vlada opsadno stanje zbog velike prisutnosti policije.

"Može se reći da ovdje vlada opsadno stanje. Policija zaustavlja i legitimira prolaznike", kazao je Splićanin koji se zatekao u blizini.

Više detalja o samom događaju bit će poznato tijekom jutra.

Teme
policija splitski kampus tučnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ