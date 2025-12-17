opsadno stanje
U tučnjavi na splitskom Kampusu ozlijeđena najmanje jedna osoba
Na splitskom Kampusu oko pola sata iza ponoći, izbila je tučnjava u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ozlijeđena najmanje jedna mlađa osoba.
Na mjesto događaja odmah su upućene jake policijske snage i hitna pomoć, piše Dalmacija Danas.
Svjedoci s terena opisuju kako na području Kampusa vlada opsadno stanje zbog velike prisutnosti policije.
"Može se reći da ovdje vlada opsadno stanje. Policija zaustavlja i legitimira prolaznike", kazao je Splićanin koji se zatekao u blizini.
Više detalja o samom događaju bit će poznato tijekom jutra.
