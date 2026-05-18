ZBOG DRŽAVNE POLITIKE

Ured predsjednika: Predloženi veleposlanik Izraela nije dobio, niti će dobiti, suglasnost Zorana Milanovića

Helena Puljiz
18. svi. 2026. 14:50
Davor Puklavec/PIXSELL

Iz Ureda predsjednika potvrdili su nam da predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, "i to zbog politike aktualne izraelske vlasti".

Nakon što su izraelski mediji objavili kako predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija dati suglasnost novom veleposlaniku Izraela Nissanu Amduru, na Pantovčaku su za N1 potvrdili da je to točno i da predsjednik niti ne namjerava to učiniti.

"Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske", ističu iz Ureda predsjednika. 

"S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti.

Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike", poručuju iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića.

