preciznija od ITM-a
Ova formula točno pokazuje koliko biste trebali težiti s obzirom na svoju visinu i dob
Mnogi se pitaju kako znati koja je njihova idealna tjelesna težina. Iako si većina pritom pomaže indeksom tjelesne mase, poznatim i kao ITM, stručnjaci savjetuju korištenje druge formule.
Vjerojatno je svima poznat pojam indeks tjelesne mase, koji pomaže odrediti odgovarajuću težinu pojedinca. Međutim, stručnjaci smatraju da je to ipak prilično grub pokazatelj težine.
Prema standardnim vrijednostima, ITM ispod 18,5 znači pothranjenost, a iznad 30 pretilost. Problem je u tome što ITM nije uvijek pouzdan jer, između ostalog, ne razlikuje mišiće od masnog tkiva i ne uzima u obzir kakvu tjelesnu građu imate od rođenja.
Kako piše Krstarica, zato se preporučuje izračunavanje idealne tjelesne težine pomoću Creffove formule, koja uzima u obzir vašu visinu i dob. Formula razlikuje tri tipa tjelesne građe: osobe prosječne, snažnije i sitnije građe.
Formula glasi:
((visina u cm−100)+(dob/10))×0,9
Kod osoba snažnije građe na kraju se dodaje još × 1,1, dok se kod osoba sitnije građe množi s × 0,9. Na taj način rezultat uzima u obzir individualne razlike. To znači da dvije osobe iste visine i dobi mogu dobiti različite rezultate ako je jedna snažnije, a druga sitnije građe.
Kako si još možete pomoći
Drugi način koji vam može pomoći jest mjerenje opsega struka. Ako je opseg jednak polovici tjelesne visine ili manji od nje, razina masnoće je u granicama normale. Kako piše Krstarica, žena visoka 170 centimetara u tom bi slučaju trebala imati opseg struka manji od 85 centimetara.
Možete se poslužiti i provjerom omjera opsega struka i bokova. Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, povećani rizik kod muškaraca predstavlja omjer veći od 0,9, a kod žena veći od 0,85.
Naravno, idealnu težinu nije moguće svesti na jedan broj. Sve ovisi o visini, tipu tijela, dobi i raspodjeli masnog tkiva. Zato se preporučuje isprobati više navedenih metoda i usporediti rezultate kako biste dobili što točniji odgovor.
