15. studenog

Kazalište Komedija za Noć kazališta priprema predstavu "Pod kazališnim nebom"

Hina
06. stu. 2025. 14:10
Kazalište Komedija za 15. Noć kazališta, koja se održava 15. studenoga, priprema glazbeno-poetsku predstavu "Pod kazališnim nebom – songovi i stihovi", program koji spaja govornu i pjevanu riječ, glazbu i pokret.

Noć kazališta 15. studenog

Predstava koju će izvesti pod okriljem Noći kazališta, ističu iz Komedije, publici će ponuditi "stihove znane, neznane, zaboravljene, evergreene literature te male kazališne štiklece". 

Songove i stihove izvodit će solisti toga kazališta - Sandra Bagarić, Jasna Bilušić, Vlatka Burić Dujmović, Mila Elegović, Danijela Pintarić, Renate Sabljak, Ervin Baučić, Đani Stipaničev i Adalbert Turner Juci.

Njima će se u izvedbama pridružiti plesač Roman Vrančić te članova orkestra Kazališta Komedije.

