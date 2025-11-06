Kazalište Komedija za Noć kazališta priprema predstavu "Pod kazališnim nebom"

Luka Antunac/PIXSELL

Kazalište Komedija za 15. Noć kazališta, koja se održava 15. studenoga, priprema glazbeno-poetsku predstavu "Pod kazališnim nebom – songovi i stihovi", program koji spaja govornu i pjevanu riječ, glazbu i pokret.

Noć kazališta 15. studenog

Predstava koju će izvesti pod okriljem Noći kazališta, ističu iz Komedije, publici će ponuditi "stihove znane, neznane, zaboravljene, evergreene literature te male kazališne štiklece".

Songove i stihove izvodit će solisti toga kazališta - Sandra Bagarić, Jasna Bilušić, Vlatka Burić Dujmović, Mila Elegović, Danijela Pintarić, Renate Sabljak, Ervin Baučić, Đani Stipaničev i Adalbert Turner Juci.

Njima će se u izvedbama pridružiti plesač Roman Vrančić te članova orkestra Kazališta Komedije.