Vremenska prognoza
Crveni Meteoalarm: Stižu novi udari, vjetar će biti olujni i orkanski, rizik je značajan
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, u Dalmaciji ima kiše, snijeg pada u Gorskoj Hrvatskoj.
U priobalju puše bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, udari premašuju 100 km na sat, stoga imamo na snazi ograničenja u prometu:
- Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti (i obrnuto):
- prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50-DC27) ili državnom cestom DC1 Karlovac-Knin-Split
- prema Rijeci ili Istri: mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb ili starom cestom kroz Gorski kotar-DC3
- Otok Pag: s kopna prema otoku (i obrnuto) mogu prometovati samo osobna vozila i to preko mosta (trajektna linija u prekidu, most otvoren samo za osobna vozila).
U nastavku utorka bit će još vjetrovitije, osobito prema večeri, mogući su udari preko 150 km na sat, stoga je na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Snažan će biti vjetar i u središnjim kopnenim krajevima poslijepodne, mogući su udari i preko 60 km na sat, no brzine će ipak biti manje nego što je to bilo u petak. Ipak, kako je mnogo konstrukcija oštećeno u prošloj oluji, treba biti na oprezu.
Srijeda će također biti vjetrovita, Meteoalarm je crven na područje pod Velebitom, riječku, ali i splitsku regiju. Uglavnom će u unutrašnjosti još biti lokalno kiše i snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu tek u Dalmaciji mogućnost pljuskova.
U četvrtak će oborina biti rjeđa, moguće je tek još malo kiše i pljuskova na kopnu i u Dalmaciji. I dalje vjetrovito.
Petak donosi slabljenje vjetra, oborina će se također prorijediti.
Za vikend stabilnije i toplije.
