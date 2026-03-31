Crveni Meteoalarm: Stižu novi udari, vjetar će biti olujni i orkanski, rizik je značajan

U nastavku utorka bit će još vjetrovitije, osobito prema večeri, mogući su udari preko 150 km na sat, stoga je na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Snažan će biti vjetar i u središnjim kopnenim krajevima poslijepodne, mogući su udari i preko 60 km na sat, no brzine će ipak biti manje nego što je to bilo u petak. Ipak, kako je mnogo konstrukcija oštećeno u prošloj oluji, treba biti na oprezu.