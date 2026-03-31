Upaljen crveni alarm za još jednu regiju: "Postoji rizik za osobnu sigurnost..."

Ozren Cuculic on Unsplash, DHMZ/Meteoalarm

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveni meteoalarm za još jednu hrvatsku regiju, nakon što je ona već na snazi na Kvarneru i Velebitskom kanalu.

Zbog snažnog vjetra crveno upozorenje izdano je za riječku regiju, zbog mjestimice olujnih, podno Velebita i orkanskih udara bure.

"Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom", upozorili su iz DHMZ-a.

Meteoalarm za danas, inače, nije izdao nikakva upozorenja samo za dvije regije - osječku i karlovačku. Za ostatak Hrvatske na snazi su žuta upozorenja, zbog jakog vjetra.

