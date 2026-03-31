VIDEO / Pogledajte koliko je građana podržalo prosvjed ispred Rektorata beogradskog sveučilišta

Velik broj građana i studenata okupio se ispred Rektorata Sveučilišta u Beogradu nakon što je Uprava kriminalističke policije (UKP) upala u ovu zgradu. Snimka iz zraka pokazuje koliko je građana došlo izraziti bunt protiv takve akcije i podržati studente koji su ih pozvali.
Na snimci se jasno vidi koliko se građana okupilo, ali i policijski kordoni koji su stalno pristizali.
Na prosvjedu se okupio velik broj studenata, profesora i građana, na poziv inicijativa "Pobunjeni univerzitet“ i "Studenti u blokadi“. Skup je organiziran kao reakcija na raniji ulazak pripadnika Uprave kriminalističke policije u prostorije Rektorata, što je u dijelu akademske javnosti doživljeno kao pritisak na sveučilište i njegovu autonomiju.
Građani su se okupljali još tijekom dana, a napetosti su rasle kako se približavala večer. Intervencija policije dodatno je podigla napetost, jer su okupljeni tvrdili da nisu provocirali incident, već da je sukob započeo pokušajem nasilnog razbijanja skupa.
Tijekom večeri središte grada bilo je pod snažnom prisutnošću policije, dok su se istodobno širile informacije o privođenjima i ozljedama među okupljenima. Očekuje se da će u narednim danima biti poznato više detalja o postupanju policije, kao i o odgovornosti za uporabu sile nad građanima i studentima.
