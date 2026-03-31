Picula: Vučiću je trebalo reći "dosta", ali isto treba učiniti i s Miloradom Dodikom

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju samita Brdo-Brijuni, a osvrnuo se i na prozivke iz Srbije.
"Nije dovoljno zabraniti proruskim i prosrpskim političarima iz Crne Gore zabraniti dolazak u Hrvatsku, treba doista suziti mogućnost Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci", izjavio je Tonio Picula za RTL.
Smatra da je odluka predsjednika Zorana Milanovića očekivana i da je Vučiću konačno trebalo reći "dosta".
"U jednom trenutku Aleksandru Vučiću doista treba reći 'dosta' i na sve moguće načine suziti mu mogućnost da svojim toksičnim izjavama manipulira i dezinformira prije svega javnost u Srbiji, ali jednako tako u međunarodnom kontekstu", naglasio je Picula.
Smatra i da trebamo sad biti dosljedni pa reći "ne i onima koji doista prakticiraju prorusku i prosrpsku politiku - kao što je to recimo i Milorad Dodik - njemu također treba suziti mogućnost da politički djeluje, prije svega u Hrvatskoj."
Odgovor Ani Brnabić
"Jednako tako bi Vlada trebala više napraviti i imati oštriji kurs prema režimu u Beogradu. Nije dovoljno zabraniti proruskim i prosrpskim političarima iz Crne Gore zabraniti dolazak u Hrvatsku, treba doista suziti mogućnost Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, koja je, usput rečeno, dio Europske pučke stranke. Naprosto, treba im slati oštre poruke", kazao je izvjestitelj EP-a za Srbiju.
Odgovorio je i predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja je navela da "kuka više nego blokaderi te da je frustriran zbog propale investicije". "Nemam razloga biti frustriran, ja prije svega želim pomoći onima u Srbiji koji svojom politikom žele s vremenom uklanjati jaz između Beograda i Bruxellesa, a ne povećavati ga", poručuje Picula.
