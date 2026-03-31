Znate li čemu služi mali gumb na sigurnosnom pojasu?

No, ova petlja u nekim vozilima ima i važnu sigurnosnu funkciju. Riječ je o tzv. „energetskoj” petlji koja je dizajnirana tako da se u slučaju jakog opterećenja – primjerice pri sudaru – kontrolirano raspara šav. Time se pojas produžuje za nekoliko centimetara, čime se smanjuje sila koja djeluje na tijelo putnika i ublažavaju posljedice udara.