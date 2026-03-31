Znate li čemu služi mali gumb na sigurnosnom pojasu?

Vezanje sigurnosnog pojasa u automobilu većina vozača i putnika obavlja gotovo automatski. Upravo zato mnogi ni ne primjećuju mali, ali vrlo koristan detalj na pojasu – diskretni gumb koji ima važnu funkciju u svakodnevnoj vožnji.
Riječ je o sitnici koju često uzimamo zdravo za gotovo. Mali, najčešće crni gumb smješten je na sredini sigurnosnog pojasa i većina ljudi nikada se ne zapita čemu zapravo služi. Ipak, njegova uloga je iznimno praktična: sprječava klizanje metalnog jezička kopče niz pojas kada pojas nije vezan.
Zahvaljujući tom jednostavnom rješenju, vozači i putnici nakon ulaska u vozilo uvijek mogu pronaći kopču na istom mjestu, bez potrebe za traženjem. Time se olakšava i ubrzava vezanje pojasa, osobito u situacijama kada je potrebno brzo krenuti.
Važno je napomenuti kako je riječ o elementu koji prvenstveno pridonosi udobnosti. Njegov eventualni nedostatak ne smatra se tehničkim kvarom niti bi bio razlog za negativnu ocjenu na tehničkom pregledu vozila, prenosi Fenix Magazin.
Petlja na sigurnosnom pojasu i njezina dodatna uloga
Kod nekih vozila, posebice na suvozačevoj strani, može se uočiti i dodatna petlja smještena ispod kopče. Njezina osnovna funkcija slična je onoj gumba – sprječava spuštanje kopče niz pojas. Osim toga, pomaže u sprječavanju udaranja pojasa o B-stup karoserije, čime se izbjegava neugodno zveckanje. To je osobito korisno jer se suvozački pojas ne koristi uvijek, za razliku od vozačkog.
No, ova petlja u nekim vozilima ima i važnu sigurnosnu funkciju. Riječ je o tzv. „energetskoj” petlji koja je dizajnirana tako da se u slučaju jakog opterećenja – primjerice pri sudaru – kontrolirano raspara šav. Time se pojas produžuje za nekoliko centimetara, čime se smanjuje sila koja djeluje na tijelo putnika i ublažavaju posljedice udara.
Takvo rješenje nije prisutno u svim automobilima, jer sigurnosni sustavi značajno variraju ovisno o proizvođaču. Također, ova se funkcija obično ne nalazi na vozačevoj strani, gdje je ključno da vozač ostane čvrsto fiksiran kako bi zračni jastuk mogao optimalno zaštititi vitalne dijelove tijela.
Ovi mali, često neprimjetni detalji pokazuju koliko su moderni automobili pažljivo osmišljeni – ne samo radi sigurnosti, već i radi svakodnevne praktičnosti i udobnosti vožnje.
PROČITAJTE VIŠE
NAJČITANIJE
