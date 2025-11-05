Je li toliko zdrav?
Svi ga jedemo zimi, ali malo tko zna što kiseli kupus zapravo radi tijelu
Kečap ili senf? Ni jedno ni drugo, reći će ljubitelji kiselog kupusa. Za mnoge je upravo on kralj među dodacima uz meso, krumpir ili povrće. Je li kiseli kupus doista toliko zdrav koliko se tvrdi?
"Kiseli kupus je fermentirani kupus koji se pravi samo od soli i vremena. Proces fermentacije mu daje prepoznatljiv kiselkast okus koji mnogi obožavaju, osobito kao prilog uz jača jela“, objašnjava doktor nutricionizma i savjetnik za prehranu i fitness. "On dodaje i hrskavost i kiselinu, što pomaže uravnotežiti bogatije okuse.“
Fermentirane namirnice posljednjih su godina postale sinonim za zdravu crijevnu floru, pa se i kiseli kupus često svrstava među "superhranu“. Nutricionisti se slažu da može biti izuzetno koristan, ali samo ako se jede umjereno. Evo što se događa u organizmu ako jedete kiseli kupus svakog dana.
Što sadrži kiseli kupus?
Oko 150 g kiselog kupusa sadrži:
- Kalorije: 27
- Masti: 0,2 g
- Ugljikohidrate: 6,1 g
- Vlakna: 4,1 g
- Proteine: 1,3 g
- Natrij: 939 mg
- Vitamin C: 20,9 mg
- Vitamin K: 18,5 µg
Proces fermentacije pretvara kiseli kupus u izvor probiotika, koji su ključni za zdravu crijevnu mikrofloru.
Što se događa ako jedete kiseli kupus svakog dana?
Nutricionisti ističu da redovito konzumiranje kiselog kupusa može pomoći zdravlju srca i crijeva, ali upozoravaju da treba paziti na količinu soli.
"Kada razumijemo zašto su određene namirnice korisne ili štetne, lakše donosimo odluke koje podržavaju zdravlje srca, kostiju, imuniteta i crijeva“, kaže dijetetičarka.
Evo što znanost kaže o njegovim prednostima i mogućim rizicima:
Poboljšat će vam zdravlje crijeva
Kiseli kupus sadrži probiotike i prebiotike, koji hrane i obnavljaju korisne bakterije u crijevima. Te bakterije stvaraju i postbiotike – spojeve koji smanjuju upale, jačaju stijenku crijeva i poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari, prenosi Nova.rs.
Ojačat će vam imunitet
Iako se rijetko povezuje s imunitetom, kiseli kupus može pomoći tijelu da se izbori s infekcijama. Zdrava crijeva ključ su snažnog imunološkog sustava, a fermentirane namirnice mogu smanjiti rizik od prehlade i ubrzati oporavak. Uz to, bogat je vitaminom C, koji pomaže tijelu da se bori protiv infekcija.
Pomoći će vam da unesete više vlakana
Većina ljudi ne unosi dovoljno vlakana, a kiseli kupus to lako može popraviti. Sadrži netopiva vlakna koja potiču redovito pražnjenje crijeva i održavaju stabilnu razinu šećera u krvi.
Dulje ćete se osjećati siti
Zahvaljujući svom jakom okusu i teksturi, kiseli kupus čini obrok ukusnijim i zadovoljavajućim. To može pomoći da jedete svjesnije i da se dulje osjećate siti, što je korisno ako pokušavate održati zdravu težinu.
Može pomoći u održavanju ravnoteže tekućine
Kiseli kupus sadrži dosta natrija – što se često kritizira, ali može biti korisno za sportaše i osobe koje se mnogo znoje. U umjerenim količinama natrij pomaže tijelu da zadrži tekućinu i sprječava dehidraciju.
Jača srce i kosti
Fermentirane namirnice poput kiselog kupusa mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i razine kolesterola ako se jedu kao dio uravnotežene prehrane. Također sadrže vitamin K2, koji usmjerava kalcij u kosti, sprječavajući njegovo taloženje u arterijama.
Poboljšava koncentraciju i raspoloženje
Zdrava crijeva utječu i na zdrav mozak. Kiseli kupus podržava takozvanu „osovinu crijeva i mozga“, pa može pridonijeti boljem raspoloženju i smanjenju simptoma stresa.
Možda unosite previše soli
Jedna šalica kiselog kupusa ima gotovo 1.000 miligrama natrija. Ako ga jedete često, to može povećati rizik od povišenog krvnog tlaka i zadržavanja vode. Preporučeni dnevni unos natrija je do 2.300 mg, a idealno 1.500 mg.
Može izazvati želučane tegobe
Ako niste navikli na fermentiranu hranu, može se pojaviti nadutost ili grčevi. Zato nutricionisti savjetuju da počnete s četvrtinom šalice dnevno i postupno povećavate količinu.
