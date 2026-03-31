Nakon otkazivanja summita Brdo-Brijuni, u tijeku su razgovori o održavanju na alternativnoj lokaciji

Od ožujka prošle godine, kada su Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali sporazum o vojnoj suradnji, Vučić učestalo tvrdi da je riječ o vojnom savezu usmjerenom protiv Srbije. U razgovoru za RTS prije dva tjedna rekao je da se Srbija priprema na mogući napad potpisnica sporazuma, iako je pritom naglasio da zemlja ima dovoljno odvraćajuće snage da zaštiti svoj teritorijalni integritet. Unatoč ponovljenim porukama iz Hrvatske da sporazum nije usmjeren protiv Srbije, Vučić tvrdi da i dalje osjeća nelagodu i strah.