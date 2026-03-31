Oglasili se Slovenci
Nakon otkazivanja summita Brdo-Brijuni, u tijeku su razgovori o održavanju na alternativnoj lokaciji
Nakon otkazivanja ovogodišnjeg summita Brdo-Brijuni, koji je zbog izjava i poteza srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića otkazao hrvatski predsjednik Zoran Milanović, oglasili su se iz ureda predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Ona zajedno s Milanovićem supredsjedava inicijativom. Kako su naveli, u odluku hrvatskog predsjednika ne mogu intervenirati, no između Zagreba i Ljubljane vode se razgovori o održavanju summita na alternativnoj lokaciji.
Dan nakon što je Milanović zbog Vučićevih izjava i poteza otkazao ovogodišnji summit slovensko-hrvatske inicijative Brdo-Brijuni, iz ureda predsjednice Slovenije Pirc Musar kratko su reagirali na tu odluku, piše N1 Slovenija.
Poručili su da su iz Milanovićeva ureda pravodobno i korektno obaviješteni o toj namjeri. „Riječ je o unutarnjopolitičkoj odluci hrvatskog predsjednika u koju ne možemo intervenirati i ne želimo je komentirati“, naveli su.
Dodali su i da su savjetnici za vanjsku politiku iz ureda obaju predsjednika u redovitom kontaktu te da postoji namjera da se summit procesa Brdo-Brijuni 2026. održi na alternativnoj lokaciji.
Što je proces Brdo-Brijuni?
Proces Brdo-Brijuni pokrenule su Slovenija i Hrvatska 2010. godine s ciljem jačanja međusobne suradnje i ubrzavanja europske integracije država jugoistočne Europe. Inicijativom supredsjedaju hrvatski i slovenski predsjednik odnosno predsjednica. Uz Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, članice su i Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Sastanci se održavaju svake godine, a domaćin je ove godine trebala biti Hrvatska.
Milanović je susret, koji se trebao održati na Brijunima, otkazao u ponedjeljak. U pisanoj izjavi naveo je da su Vučićeve nedavne izjave u potpunoj suprotnosti s ciljevima procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose te ugrožavaju mir i stabilnost u jugoistočnoj Europi. U takvim okolnostima, smatra, Vučićev dolazak u Hrvatsku nije moguć.
"Što se tiče moje prisutnosti na Brijunima, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, potpuno je u pravu, tamo ne pripadam“, rekao je Vučić. Dodao je da bi radije otišao u Jasenovac i ondje položio cvijeće. „Može pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im sigurno ne bih kvario to idilično ozračje“, poručio je u ironičnom odgovoru.
Dugotrajan niz zaoštrenih odnosa
Razmjena oštrih izjava između Zagreba i Beograda traje već dulje vrijeme, a često je inicira upravo srbijanski predsjednik, na što iz Zagreba redovito stižu odgovori. Vučić je optuživao Hrvatsku za miješanje u unutarnje poslove Srbije i podršku studentskim prosvjedima. Tijekom njihova vrhunca iz Srbije je protjerano više hrvatskih državljana, a nekim hrvatskim novinarima zabranjen je ulazak u zemlju.
Od ožujka prošle godine, kada su Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali sporazum o vojnoj suradnji, Vučić učestalo tvrdi da je riječ o vojnom savezu usmjerenom protiv Srbije. U razgovoru za RTS prije dva tjedna rekao je da se Srbija priprema na mogući napad potpisnica sporazuma, iako je pritom naglasio da zemlja ima dovoljno odvraćajuće snage da zaštiti svoj teritorijalni integritet. Unatoč ponovljenim porukama iz Hrvatske da sporazum nije usmjeren protiv Srbije, Vučić tvrdi da i dalje osjeća nelagodu i strah.
Napetosti su se dodatno pojačale i nakon srbijanske nabave kineskih hipersoničnih balističkih projektila CM-400, kada je Milanović javno upozorio Vučića da pripazi na svoje izjave.
Verbalni sukob nastavio se i krajem ožujka. Srpski povjesničar Miloš Ković izjavio je da su mu hrvatske vlasti na granici zabranile ulazak u zemlju uz obrazloženje da predstavlja prijetnju javnom redu i sigurnosti. Vučić je to nazvao „divljaštvom i arbitrarnom odlukom“, dodavši da „tko god želi govoriti o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i srpskom stradanju – ne može ući u Hrvatsku“.
Dan nakon lokalnih izbora u Srbiji, Vučić je komentirao i navodnu prisutnost vozila s hrvatskim registracijama na jednom biračkom mjestu. „Bilo mi je jasno kolika je logistika jedne susjedne države“, rekao je, dodavši da svakodnevno dobiva izvješća obavještajnih službi o djelovanju stranih agenata u Srbiji.
Na njegove optužbe reagirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković, odbacivši tvrdnje o stvaranju vojnog saveza protiv Srbije i o hrvatskom miješanju u unutarnje poslove Srbije kao „dva lažna koncepta“. „Neću svaki dan ponavljati što o tome mislim“, poručio je.