JOŠ JEDNA RUNDA NAPETOSTI
Klasić o novom Vučićevom 'potezanju' Jasenovca: On druge politike nema. Srbiju gura još dublje u rupu
Trajna napetost u službenim odnosima Hrvatske i Srbije ovih dana je narasla za stupanj više zapravo deeskalirajućom odlukom predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju sastanka šefova država Procesa Brdo-Brijuni ovoga svibnja u Hrvatskoj zbog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. (...) U takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", priopćeno je u ponedjeljak iz Ureda predsjednika Republike.
Milanovićevoj odluci prethodilo je Vučićevo prozivanje Hrvatske za "divljaštvo" zbog odluke ovdašnjih vlasti da zabrane ulazak u Hrvatsku srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću koji, među ostalim, javno ističe kako je 700.000 žrtava koncentracijskog logora u Jasenovcu brojka koja se ne bi smjela dovoditi u pitanje.
Ne želi na Brijune, nego u Jasenovac
Vučić je na to reagirao kazavši kako je riječ o "divljaštvu i arbitrarnosti u donošenju odluka o zabrani ulaska kakvo nije zabilježeno ni u jednoj članici Europske unije".
"Tko im padne na pamet, tko god ima mozga i tko god hoće govoriti nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i srpskim stradanjima, ne može ući u Hrvatsku", rekao je Vučić nakon čega je predsjednik Zoran Milanović zaključio kako je u tom tonu bolje otkazati sastanak na kojemu je ovaj trebao biti.
Potom se opet oglasio Vučić poručivši kako "u potpunosti podržava Milanovića".
"On je apsolutno u pravu, ne pripadam ondje. Oduvijek sam želio otići i položiti cvijeće u Jasenovac kao predsjednik Srbije. I to mi je uvijek bilo neusporedivo važnije, a na Brijune mogu otići u sklopu svojih profesionalnih obveza kako bih saslušao i razgovarao s drugom stranom jer nikada nisam bježao od dijaloga", rekao je.
"Svakom izjavom pokazuje nemoć"
Nova runda napetosti na najvišim državnim razinama tako se još jednom sa srbijanske strane perpetuira na temi Jasenovca.
"Vučić svakom svojom izjavom pokazuje nemoć i zbog toga odlazi, rekao bih, u kojekakve laži i potpuno skretanje pozornosti s ozbiljnijih tema. On već mjesecima govori ono što dio javnosti, posebno njegovi birači, žele čuti: da odgovornost za sve što se događa u zadnje dvije godine u Srbiji snose hrvatske tajne službe, Hrvatska kao takva i Hrvati kao takvi", kaže povjesničar Hrvoje Klasić.
Još je zanimljivije, dodaje, pratiti "Vučićeve medije".
"Njihova je priča da nije problem samo u trenutnoj hrvatskoj vlasti, nego u Hrvatima kao takvima. To je mantra koja očito uspijeva kod dijela javnosti, a Vučić onda po potrebi samo koristi događaje poput Oluje i Jasenovca."
"Mimo traženja neprijatelja njegove politike nema"
Klasić napominje kako Jasenovac u Hrvatskoj nije tabu tema kako to pokušavaju prikazati Vučić i njegovi mediji u Srbiji.
"Naravno da i u Hrvatskoj ima onih koji o tome govore na neprihvatljiv način, ali to nije mainstream. U Hrvatskoj se službeno obilježava ono što se dogodilo u Jasenovcu no Vučić ipak svoju priču koristi vrlo svjesno."
Klasić u tome vidi znak Vučićeve nemoći.
"Njegova politika svodi se na traženje unutarnjih i vanjskih neprijatelja jer mimo toga njegove politike zapravo nema. Njegova vanjska politika je preživljavanje na način da se po potrebi ulizuje ili Rusima ili Macronu ili Americi. Kod jednih on govori protiv drugih i obrnuto", kaže.
"Srbija je trenutno na dnu Europe"
Niz tema koji se u posljednje vrijeme provlače kroz javnost i medije u Srbiji, a tiču se Hrvatske, plasiraju se prema tamošnjem propagandnom obrascu s konca 1980-ih, uoči ratova u bivšoj Jugoslaviji: od optužbi za stvaranje vojnog pakta Hrvatske, Kosova i Albanije protiv Srbije, proglašavanja Hrvatske nesigurnom zemljom za građane Srbije pa do potpirivanja ratne atmosfere, doduše obostranog, nakon što je Srbija objavila nabavu kineskih nadzvučnih raketa zrak-zemlja.
"Srbija, nažalost, nije izašla iz spirale neistina, teorija zavjera i nemogućnosti suočavanja s prošlošću, a čini mi se da je u proteklih desetak godina sve gore. Krajem 1980-ih pa čak i u vrijeme Slobodana Miloševića 1990-ih glasovi otpora u Srbiji bili su i glasniji i konkretniji nego što su danas. Vidjet ćemo hoće li ovi studenti kao neka nova snaga moći nešto promijeniti. Srbija ne samo da ne pokazuje ikakvu želju za suočavanjem s vlastitom prošlošću, nego i sa sadašnjošću pa i budućnošću. U smislu vladavine prava, demokracije i slobode medija, Srbija je trenutno na dnu Europe. Nažalost, ne vidim kako bi se u bližoj budućnosti to moglo promijeniti. Vučićev režim sigurno neće Srbiju izvući iz te rupe, nego je još dublje uvući u nju", smatra Klasić.