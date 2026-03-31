Klasić o novom Vučićevom 'potezanju' Jasenovca: On druge politike nema. Srbiju gura još dublje u rupu

"Srbija, nažalost, nije izašla iz spirale neistina, teorija zavjera i nemogućnosti suočavanja s prošlošću, a čini mi se da je u proteklih desetak godina sve gore. Krajem 1980-ih pa čak i u vrijeme Slobodana Miloševića 1990-ih glasovi otpora u Srbiji bili su i glasniji i konkretniji nego što su danas. Vidjet ćemo hoće li ovi studenti kao neka nova snaga moći nešto promijeniti. Srbija ne samo da ne pokazuje ikakvu želju za suočavanjem s vlastitom prošlošću, nego i sa sadašnjošću pa i budućnošću. U smislu vladavine prava, demokracije i slobode medija, Srbija je trenutno na dnu Europe. Nažalost, ne vidim kako bi se u bližoj budućnosti to moglo promijeniti. Vučićev režim sigurno neće Srbiju izvući iz te rupe, nego je još dublje uvući u nju", smatra Klasić.