FOTO / Poznat je pravi razlog dolaska najvećeg ratnog broda u Split? Sumnja se da su ga mornari sami zapalili

Kada Donald Trump ističe da je američka vojska veća i bolja od bilo koje druge u NATO-u, može kao primjer navesti USS Gerald R. Ford. Ovaj nosač zrakoplova, vrijedan oko 13,5 milijardi dolara i težak 100.000 tona, najveći je i najskuplji ratni brod na svijetu. Njegovih 25 paluba prima 4500 ljudi i 75 zrakoplova, što mu omogućuje projekciju američke zračne i pomorske moći bilo gdje u svijetu.

Ipak, čini se da ima i slabu točku: sustav praonice i sanitarija. Nakon što je poslan u Crveno more kao platforma za pokretanje Trumpove bombarderske kampanje protiv Irana, brod je preusmjeren na Kretu radi popravaka nakon požara u brodskoj praonici, koji je gorio više od 30 sati prije nego što je ugašen.

Pojavila su se i izvješća da bi mogla biti riječ o sabotaži, ne od strane iranskih agenata, nego članova posade nezadovoljnih produljenjem standardne šestomjesečne rotacije zbog operacije u Perzijskom zaljevu. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da brodski toaleti često otkazuju i začepljuju se kanalizacijom.

Ti problemi pokazuju da, unatoč Trumpovim tvrdnjama, moćna američka flota nije imuna na svakodnevne tehničke poteškoće, kakve pogađaju i britansku mornaricu, čiji se velik dio nalazi na popravcima u lukama. Trumpovi protivnici smatraju da to upućuje i na šire probleme.

"Ford i njegova posada dovedeni su do krajnjih granica nakon gotovo godinu dana na moru", rekao je senator Mark Warner, demokratski zamjenik predsjednika senatskog odbora za obavještajne poslove. "Plaćaju cijenu nepromišljenih vojnih odluka predsjednika Donalda Trumpa."

Nosač zrakoplova posljednjih tjedana radi gotovo neprekidno, a njegovi zrakoplovi svakodnevno izvode više naleta na iranske vojne ciljeve.

"Za ovako nešto lako se može dobiti 20 godina zatvora"

Postavlja se pitanje što se točno dogodilo, je li doista riječ o sabotaži u praonici i što to govori o dugotrajnim raspoređivanjima na moru, koja bi mogla zahvatiti i druge zapadne mornarice ako se sukob u Zaljevu proširi.

Pentagon zasad odbija potvrditi je li došlo do sabotaže, navodeći tek da se uzrok požara istražuje. Ako se, međutim, pokaže da je šteta namjerno izazvana, odgovorni bi mogli snositi ozbiljne posljedice.

"Za ovako nešto lako se može dobiti 20 godina zatvora, posebno u vrijeme sukoba", rekao je Chris Parry, umirovljeni kontraadmiral britanske Kraljevske mornarice.

Požar je izbio u ventilacijskom otvoru sušilice u praonici prošlog tjedna, pri čemu je jedan mornar završio u bolnici, a dvojica su lakše ozlijeđena. Dim se proširio ventilacijskim sustavom, zbog čega je 200 članova posade moralo na liječnički pregled, a nekoliko prostora za spavanje postalo je neupotrebljivo. Oko 600 ljudi sada spava na privremenim ležajevima i čeka dodatne zalihe odjeće. Popravci u američkoj bazi u zaljevu Souda na Kreti trebali bi trajati najmanje tjedan dana.

Iako Pentagon hvali "otpornost i mentalnu snagu" posade, moral je navodno nizak zbog produljene misije i dugotrajnih problema s toaletima.

Gerald R. Ford isplovio je krajem lipnja iz Norfolka u Virginiji, sudjelovao u NATO operacijama u Europi i na Arktiku, a zatim krenuo prema Karibima u sklopu operacije Southern Spear, Trumpove "borbe protiv narkoterorizma", koja je uključivala i operaciju hvatanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju.

U drugom tjednu veljače posadi je rečeno da će se vratiti kući početkom ožujka, no ubrzo su saznali da se planovi mijenjaju i da će biti raspoređeni na Bliski istok. Sada su upozoreni da bi na moru mogli provesti ukupno 11 mjeseci, što je najduža američka pomorska misija od Vijetnamskog rata.

"Mornari su navikli trpjeti, ali do određene granice"

I vrh američke mornarice priznaje da to nije idealno. Admiral Daryl Caudle izjavio je u siječnju da nije sklon produljenjima jer ona remete planirane obiteljske događaje poput sprovoda, vjenčanja i rođenja djece.

Dodatni pritisak predstavlja i činjenica da brod tijekom operacija često "nestaje s radara", odnosno prekida komunikaciju s vanjskim svijetom.

"Mornari su navikli trpjeti, ali do određene granice", kaže Gerry Northwood, bivši kapetan britanske mornarice. "Takve odluke nikad nisu popularne i testiraju vodstvo na brodu."

Probleme dodatno pogoršavaju toaleti, odnosno "heads", kako ih nazivaju u mornaričkom žargonu. Sustav za prikupljanje i obradu otpadnih voda prilagođen je iz civilnih brodova, ali se pokazao neadekvatnim za vojnu uporabu. Već 2020. godine inženjeri su upozorili na njegove nedostatke, no njegova zamjena zahtijevala bi opsežne radove.

Tijekom ove misije sustav je gotovo svakodnevno zahtijevao popravke, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke navodnih problema, uključujući scene s pucanjem cijevi i izlijevanjem otpadnih voda. Iako većina tih snimki nije autentična, stvarni problemi su jednako ozbiljni. Američki NPR izvijestio je da su iz sustava uklonjeni razni predmeti, od majica do konopa dugog više od metra, prenosi Telegraph.

To je potaknulo nagađanja o ponašanju mlađe posade, čija je prosječna dob usporediva s onom na sveučilištu.

Ipak, pitanje ostaje bi li nezadovoljni mornar doista riskirao sabotažu broda kako bi skratio misiju.

Požar je otvorio i pitanje odnosa posade prema samoj misiji, osobito s obzirom na nejasnu strategiju u slučaju promjene režima u Teheranu.

Prema riječima umirovljenog zapovjednika Johna Cordlea, mornari su prije svega usmjereni na izvršenje zadatka, dok šira pitanja dolaze kasnije. Ipak, dodaje da su u velikim posadama uvijek mogući pojedinci skloni problematičnom ponašanju, osobito pod velikim pritiskom, iako smatra da je požar vjerojatnije bio nesretan slučaj.

Parry ističe da je prigovaranje uvjetima dio vojne tradicije, ali i da zapovjednici moraju pratiti stanje morala jer ono može utjecati na sigurnost broda.

"Ovakve misije testiraju granice"

Mornarice nastoje održati moral posade kroz različite aktivnosti. Britanska mornarica dopušta umjerenu konzumaciju alkohola i organizira zabavne programe, dok američka mornarica organizira filmske večeri, igre i druženja na palubi. Gerald R. Ford ima čak i terapijskog psa, labradora Sagea.

Unatoč svemu, dugotrajne misije i loši uvjeti ostaju ozbiljan problem. Kako ističe Cordle, spremnost na žrtvu ne znači da mornari ne bi trebali imati osnovne uvjete za život.

"Samo zato što sam spreman dati život za svoju zemlju ne znači da ne bih trebao imati mjesto za otići na toalet i krevet za spavanje. Ovakve misije testiraju granice izdržljivosti posade", zaključio je.