Kratka povijest najboljeg od svih mogućih svjetova

Onoga dvadeset osmog ožujka 1976. dobro se sjećam i sam: mi iz ulice žurili smo poslije ručka na Rivu, gdje su nas američki mornari trpali na čamce kojima su građani svakoga dana od dva do pet poslijepodne mogli otići na razgledanje golemog plovećeg otoka. Očarani poput onih klinaca što u morskoj izmaglici dočekuju prekooceanski Rex u Fellinijevom Amarcordu - kojega smo upravo tih dana gledali na matineji u kinu Tesla - gledali smo mitsku Saratogu pred Splitom, penjali se na divovsko morsko čudovište i oduševljeni od američkih mornara uzimali kutije Camela ili Pall Malla bez filtera, izdanja Playboya i Hustlera, čokoladice, žvakaće gume i ostale američke pizdarije, poput pravih pravcatih konzervi Coca-Cole, kakve smo do tada viđali samo u filmovima, i koje smo godinama kasnije na policama držali kao toteme: bili smo mali debili, imali smo dvanaest i mislili da je svijet Coca-Cole najbolji od svih mogućih svjetova.