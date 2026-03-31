NEZADOVOLJAN VLADAJUĆIMA
Arsen Bauk: Ne znam hoću li otići na Sjednicu vijeća za obranu, ne želim sudjelovati u folkloru
Saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu.
"Održat će se dvije sjednice, Vijeća za nacionalnu sigurnost, a onda i Vijeća za obranu. Čini mi se da će ta druga biti na marginama Vijeća za nacionalnu sigurnost. Vidljivo je da Vlada u najvećim pitanjima želi izbjeći predstavnike opozicije. Zato ne znam hoću li se odazvati. Vidio sam dnevni red... Samo jedna točka Vijeća za obranu, koju je Vlada bila dužna napraviti do listopada prošle godine, a sad gotovo šest mjeseci nakon idu brinuti o tome. Nema smisla", kazao je Bauk pa dodao da mu se u folkloru ne sudjeluje.
Naglasio je i da ne postoje sankcije za neodržavanje sjednica, ni premijeru Andreju Plenkoviću i Zoranu Milanoviću.
"Jedina kazna su izbori, ali na izborima obojici ide dobro. Ni Ustavni sud, kojem sam pisao, ne vidi poremećaj u sustavu. Vlada krši Ustav jer sama kreira vanjsku politiku, ali nikakvu političku štetu ne trpi. Zašto to rade? Zato što mogu."
Tvrdi da je odgovorno upravljanje državom drugačije od ovoga kojem svjedočimo, a kao primjere je ponudio činjenicu da nije riješeno pitanje veleposlanika, da se Vijeće za nacionalnu sigurnost nije održalo više od četiri godine.
"Zato želimo promijeniti vlast. Da ne želimo, išli bismo popiti kavu s premijerom."
Nije zadovoljan ni situacijom oko Ustavnog suda, posebno kad se radi o kritikama vladajućih, ali napominje...
"Iako se nisam slagao s brojnim odlukama prethodnog sastava Ustavnog suda, smatram da je pod vodstvom Miroslava Šeparovića on bio dobar, donesene su neke dobre odluke, posebno za pripadnike manjina."
Iznio je i svoj stav o tome zašto vladajući prema Izraelu provode politiku kojoj svjedočimo.
"Vrlo jednostavno, Vlada se ne želi zamjeriti Izraelu jer misli da će on nekako pomoći ulasku Hrvatske u OECD", izjavio je Bauk uz osmijeh.
Umanjio je i probleme "preskakanja" oporbenih zastupnika u redove vladajućih. Osim donedavno SDP-ove Boške Ban, istim putem mogao bi i HSS Kreše Beljaka, koji se odlučio povući iz politike.
"Ne znam koju računicu ima, ali ne treba izigravati žrtvu, nema razloga za to. Ublažio jer retoriku nakon poraza na lokalnim izborima i očito neku računicu ima. Ponavljam, ne znam kakvu. Ali, to je tako, najbolji način da se to spriječi je ne izgubiti na izborima", kazao je i nabrojao istaknute HDZ-ovce koji su nakon poraza na izborima napuštali tu stranku.
Nije li to izdaja birača?
"Da je to izdaja birača, oni bi to pokazali na izborima i kaznili, ne one koji su napuštali stranke, nego one kojima su se pridružili. Ali, to se ne događa pa zaključujem da se birači ne osjećaju izdano. Pobjeda na izborima jedino je rješenje. U politici, kao i svemu u životu, pobjeda donosi i neka velika pojačanja", zaključio je Arsen Bauk.
