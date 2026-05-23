"Najjednostavniji trik” za mršavljenje: Nutricionisti ga preporučuju svima

Kad sjednete za stol, pojedete li obrok u nekoliko zalogaja ili jedete polako, u malim zalogajima?
Oglas
Svi instinktivno znamo koliko brzo jedemo. No ono što možda ne shvaćate jest da način na koji žvačete ima stvarne posljedice za probavu, liniju i opće zdravlje, prenosi Science Focus.
„Postoji mnogo dokaza da već samo usporavanje tempa jedenja smanjuje unos kalorija, a da toga niste ni svjesni“, kaže profesorica Sarah Berry, nutricionistica s Kraljevskog koledža u Londonu.
Istraživanja su pokazala da kada usporimo jedenje za samo petinu, unesemo između 11 i 15 posto manje kalorija.
S druge strane, ljudi koji jedu brzo imaju veći rizik od pretilosti, visokog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2 u usporedbi s onima koji jedu sporije.
Samo sporije jedenje tijekom obroka može pomoći da jedete manje, smršavite i poboljšate probavu – bez osjećaja gladi.
Zašto sporije jedenje djeluje
Za razliku od brojanja kalorija ili izbacivanja ugljikohidrata, sporije jedenje trik je za mršavljenje koji vas neće ostaviti gladnima.
Razlog je jednostavan: upravo žvakanje, a ne samo ono što se kasnije događa u crijevima, pokreće osjećaj sitosti. Dok žvačete, želudac se počinje širiti, a crijeva oslobađaju hormone sitosti – kemijske signale koji mozgu govore da ste siti.
No ti sustavi ne djeluju trenutno.
„Svim tim prirodnim procesima potrebno je vrijeme da se razviju“, kaže profesor Kieran Forde, nutricionist sa Sveučilišta Wageningen u Nizozemskoj, koji proučava kako osjetila utječu na ponašanje pri prehrani. „Postoji malo kašnjenje između jedenja i promjene kemijskih signala prema mozgu.“
To kašnjenje stvara nesklad između količine hrane koju ste pojeli i osjećaja sitosti. Ako jedete brzo, lako možete unijeti više hrane nego što tijelo stigne registrirati.
„Signali mogu stići tek kada ste već pojeli osamnaesti kolačić i osjećate da ćete puknuti“, objašnjava Forde. „Tada je već prekasno.“
Ne možete ubrzati te biološke signale – ali možete dati tijelu vremena da ih primi. Kada jedete sporije, omogućujete prirodnim signalima sitosti da odrade svoj posao.
Jedan od ključnih hormona u tom procesu je GLP-1 – isti hormon koji imitiraju lijekovi za mršavljenje poput Ozempica i Wegovyja – koji mozgu šalje signal da smo siti.
Istraživanje Sveučilišta Waseda u Japanu pokazalo je da žvakanje nasjeckanog kupusa oslobađa više hormona GLP-1 nego kada su sudionici isti kupus gutali u obliku pirea.
Osjećate se sito pa jedete manje – bez posebnog napora. No ne mijenja se samo apetit.
U studiji iz 2021. godine Fordeov tim otkrio je da su ljudi koji su jeli sporije ne samo bili sitiji, nego su imali i bolji inzulinski odgovor na obrok, što znači da je tijelo učinkovitije obrađivalo šećer iz hrane.
„Prva faza probave počinje iza usana, a ne u želucu“, kaže Forde. „Pripremate tijelo za primanje hranjivih tvari, pa način žvakanja utječe i na metabolizam nakon obroka i osjećaj sitosti.“
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas