Zašto ne možete smršavjeti? Pet mogućih razloga zašto ne gubite kilograme

Mnogi ljudi ulaze u proces mršavljenja s velikom motivacijom, disciplinom i jasnim planom. Međutim, unatoč trudu, rezultati često izostaju ili su kratkotrajni.
Nakon dijete, kilogrami se vraćaju, ponekad čak i brže nego što su izgubljeni. Ovaj fenomen nije slučajan - duboko je ukorijenjen u biologiji ljudskog tijela.
Tijelo ima svoj "raspon" težine
Jedan od ključnih koncepata u razumijevanju mršavljenja je teorija zadanih točaka. Prema ovoj ideji, tijelo pokušava održati određeni raspon tjelesne težine koji smatra sigurnim. Kada osoba počne naglo gubiti težinu, tijelo to ne doživljava kao napredak, već kao potencijalnu prijetnju, piše Klix.ba.
Kao odgovor, tijelo aktivira niz mehanizama: usporava potrošnju energije, povećava osjećaj gladi i smanjuje osjećaj sitosti. Drugim riječima, pokušava vratiti izgubljenu težinu.
Metabolizam se prilagođava
Tijekom restriktivnih dijeta događa se proces poznat kao adaptivna termogeneza. To znači da tijelo postaje energetski učinkovitije i troši manje kalorija za iste aktivnosti, čak i u mirovanju.
Kao rezultat toga, osoba koja je smršavila može imati sporiji metabolizam nego prije dijete. Zbog toga je teže smršaviti, a lakše vratiti kilograme.
Hormoni utječu na glad i sitost
Gubitak težine nije samo stvar volje, snažno je povezan s hormonima. Dva ključna igrača su leptin i grelin.
Leptin šalje signal mozgu da smo siti, dok grelin stimulira glad. Nakon gubitka težine, razina leptina pada, a razina grelina raste. Rezultat je povećana glad i slabiji osjećaj sitosti, baš u trenutku kada osoba pokušava jesti manje.
Problem s restriktivnim dijetama
Mnoge dijete temelje se na strogim pravilima i značajnom smanjenju kalorija. Iako mogu dati brze rezultate, teško ih je dugoročno održati. Psihološki pritisak, osjećaji uskraćenosti i stalno razmišljanje o hrani često dovode do prejedanja nakon što je dijeta završena.
Tako počinje poznati ciklus: dijeta, gubitak težine, vraćanje težine i frustracija.
Mozak i žudnja za hranom
Ljudski mozak je evolucijski programiran da traži hranu s visokim udjelom kalorija. Hrana bogata šećerom i mastima aktivira centre za nagrađivanje, stvarajući osjećaj zadovoljstva.
U modernom okruženju, gdje je takva hrana stalno dostupna, ova predispozicija može djelovati protiv nas.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
