Konstrakta je bila u srpskom žiriju, otkrila za koga je glasala na Euroviziji

Podijeli :

Brojni fanovi Eurovizije nisu zadovoljni izborom švedske pjesme koja je pobijedila i uvjereni su da je trebao pobijediti Finac koji je dobio i najviše glasova publike. Što se tiče žirija, pljuštale su dvanaestice za Loreen, a mnogi su bijesni na njih i istražuju tko je bio među članovima žirija svih zemalja kako bi svoje nezadovoljstvo uputili na njihovu adresu.

Iako je Eurovizija završena te je proglašena pobjednica Loreen koja je je otpjevala pjesmu “Tattoo”, mnogi još uvijek ne prestaju pričati o ovom natjecanju. Naime, brojni fanovi Eurovizije nisu zadovoljni izborom pjesme koja je pobijedila i uvjereni su da je trebao pobijediti Finac koji je dobio i najviše glasova publike. Što se tiče žirija, pljuštale su dvanaestice za Loreen, a mnogi su bijesni na njih i istražuju tko je bio među članovima žirija svih zemalja kako bi svoje nezadovoljstvo uputili na njihovu adresu. Tako se doznalo da je članica srpskog žirija bila i prošlogodišnja predstavnica Srbije, Konstrakta.

VIDEO | Konstrakta za N1 otkrila što misli o “Mami ŠČ” i Letu 3 Jeste li primijetili nešto za vrijeme nastupa irskog pjevača? Mreže bruje o tome

Ona je kazala kako je glasala za Finsku i Sloveniju.

“Slovenci su bili nepretenciozni, simpatični. Finac je bio negdje po mom senzibilitetu. Postoji taj nesklad kako je publika glasala i onoga kako je žiri glasao. Finac je, recimo, bio miljenik publike i odnio je više bodova, međutim, žiri je prepoznao Loreeninu pjesmu kao nešto što zaslužuje pažnju. Ja osobno nisam ljubiteljica toga da se netko tko je već pobijedio na Euroviziji tamo ponovno pojavi, s obzirom na to da postoji ta pristranost publike u startu. To, naravno, dovodi do toga da to natjecanje više nije toliko fer”, kazala je za srpske medije.

Dodala je i da su je iznenadili rezultati.

“Mene su iznenadili rezultati. Ono što je super jest to da je Luke ušao u finale. To je i meni bio cilj prošle godine, samo da se uđe u finale, pa ćemo poslije lako. Možda smo u nekim trenucima mislili da ćemo kotirati više, sudeći po tome kako je publika reagirala na Lukeinu pjesmu i kako je bio podržavan u toj eurovizijskoj zajednici. Mada, sve u svemu, mislim da smo se dobro predstavili, Luka je imao jako lijepe intervjue koje je odradio u međuvremenu, dobra je bila pjesma, dobar je bio nastup. Ja sam zadovoljna, iako sam očekivala da će na kraju biti drukčiji raspored bodova”, zaključila je, prenosi Večernji list.

VIDEO Hrvati komentirali nastup Leta 3: “Što je trebalo da se skinu u gaće?” Glazbeni kritičar: “Ljudi se nikoga s Eurosonga neće sjećati, osim…”

Inače, slovenski žiri Hrvatima nije dao nijedan bod, za razliku od njihovih gledatelja koji su nam dali dvanaesticu, a od srpskog smo dobili visokih osam bodova.

Podsjetimo, Let 3 i njihova pjesma “Mama ŠČ!” od nacionalnih žirija dobili su samo 11 glasova. Hrvatski žiri dao je Italiji 12 bodova. Srbi su nam dali 8 bodova, a Slovencima 12. Slovenci su pak svojih 12 bodova dali Italiji, a Hrvatskoj nijedan. Tri boda dobili smo od portugalskog žirija koji je dao 12 bodova Australiji.

Loreen je osvojila 583 boda na temelju glasova publike i žirija iz 37 europskih zemalja i Australije. Njoj je ovo drugi nastup i druga pobjeda na Euroviziji nakon 2012. godine. Drugo mjesto osvojila je Finska, a Izrael treće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.