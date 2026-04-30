Inflacija 5,8 posto. Kosor: Sigurno će sad neka hvala o tri mora, pantheonima, točkicama, vitkim linijama...

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u ovogodišnjem travnju 5,8 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija osjetnije ubrzala na godišnjoj razini.
Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 17,5%, za Usluge 8,2%, za Hranu, piće i duhan 3,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,6%.
Po objavi ovih podataka uslijedile su reakcije.
SDP-ovog Borisa Lalovca najnoviji podatak o ovako visokoj inflaciji je iznenadio.
"Moram priznati da ni ja nisam očekivao da će biti ovako visoka, očekivao sam iznad 5, ali ni oni najpesimističniji nisu očekivali ovako rapidno pogoršanje, na 5,8", kazao je u Saboru.
"Nažalost, ne možemo očekivati, s obzirom na trendove, da će se inflacija smiriti", smatra Lalovac.
Rast inflacije na X-u je komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Inflacija skočila na 5,8%! Sigurno će sad neka hvala o tri mora, pantheonima, točkicama, vitkim linijama, grahu i kobasicama, prazniku i ostalim postignućima!", napisala je.
Inflacija skočila na 5,8%! Sigurno će sad neka hvala o tri mora, pantheonima, točkicama, vitkim linijama, grahu i kobasicama, prazniku i ostalim postignućima!— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 30, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
