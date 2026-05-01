Ključni dokazi protiv Vedrana Pavleka su na putu za Hrvatsku

Bivši predsjednik Hrvatskog skijaškog Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu i dok se čeka njegovo izručenje, njegovi laptop i mobilni telefon, koje je ranije zaplijenila turska policija, preuzeo je predstavnik hrvatskog veleposlanstva u Turskoj.
Uređaji su potom diplomatskom poštom poslani u Hrvatsku, gdje će biti podvrgnuti pregledu, doznaje Index.
Postupak izručenja u Hrvatsku neće biti brz, potvrdio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan nakon što je objavljena vijest o njegovu uhićenju.
Naglasio je da je najvažnije da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon dovršetka potrebnih pravnih koraka. "Rješenje o provođenju istrage koje je USKOK pripremio bit će početkom idućeg tjedna upućeno kazahstanskim vlastima, nakon čega očekujemo pokretanje njihove procedure i, po završetku postupka, izručenje u Hrvatsku", rekao je Habijan.
Dodao je kako se radi o koordiniranoj akciji više institucija, među kojima su USKOK, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iznio je i detalje operacije koja je dovela do Pavlekova uhićenja.
"Od samog početka hrvatska policija intenzivno je radila na ovom predmetu. Ako se ne varam, nakon prve informacije koje smo dobili iz Kazahstana da je Pavlek ušao na njihov teritorij, policija je krenula raditi operativno. 9. travnja našli su se šefovi odjela Interpola, hrvatski i kazahstanski. Tada je počela naša operativna suradnja. Razmijenile su se brojne informacije, brojni materijali do kojih se moglo doći u smislu kretanja i eventualnih kontakata. Očekivali smo da će ovo biti rezultat, međutim, zbog zaštite probitka istraživanja to nismo mogli javno komunicirati", rekao je ministar pa dodao:
"Sinoć smo dobili prve informacije, neslužbene, o tome da bi se ovo moglo dogoditi. Par minuta prije početka obilježavanja 31. obljetnice VRO Bljesak dobili smo i službenu obavijest Interpola da je Pavlek uhićen. Slijedi pravosudni dio priče."
Interpol je krajem ožujka raspisao međunarodnu tjeralicu za Pavlekom, koji se sumnjiči za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.
Osim njega, istražni zatvor određen je i bivšem glavnom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki te austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru, koji nije dostupan hrvatskom pravosuđu.
