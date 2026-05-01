Hajdaš Dončić: Jedan čovjek u Hrvatskoj ne može i ne smije odlučivati o svemu

"To tako ne može. To neće proći. Par puta sam zvao Plenkovića na dijalog koji je baziran na činjenicama i argumentima. Jedan čovjek u Hrvatskoj ne može i ne smije odlučivati o hrvatskoj vanjskoj politici jer se događaju velike promjene. Tu je pitanje Ukrajine, zemalja Balkana. Ne može Hrvatska biti talac jedne osobe koja ima vlastite ambicije vjerojatno u Europskom vijeću. To je stvar za Sabor i za dijalog. Pozvao sam ga i da razgovaramo o simbolima koji opterećuju hrvatsku prošlost. I taj razgovor je odbio. Nudimo rješenja i ponudili smo saborsku raspravu, ali je sve odbio jer se ne osjeća dominantan", ustvrdio je Hajdaš Dončić.