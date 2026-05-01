Prvi zrakoplov američkog avio-prijevoznika United Airlinesa na novoj sezonskoj izravnoj avio-liniji New York-Split, koji će tri puta tjedno letjeti na toj liniji, sletio je u petak ujutro u splitsku zračnu luku.
Očekuje se da bi linija New York - Split ubuduće mogla prerasti u cjelogodišnju avio-liniju.
Direktor splitske zračne luke Josip Ćorić je istaknuo da je danas "povijesni dan" za tu zračnu luku podsjetivši kako se ta linija uspostavlja u godini u kojoj splitska zračna luka obilježava 60. godišnjicu postojanja.
"Uvođenje izravne linije New York- Split potvrđuje stratešku poziciju splitske zračne luke kao ključnih vrata Dalmacije prema svijetu," rekao je Ćorić.
Naglasio je da je ove godine splitska zračna luka povezna sa 26 zemalja i nudi ukupno 86 izravnih destinacija.
Viši potpredsjednik za globalno planiranje u United Airlinesu Patrick Quayle je istaknuo da uvođenjem ove linije Amerikancima se pruža prilika jednostavnijeg dolaska u Split.
"Ovom linijom dodatno širimo našu mrežu odredišta u Hrvatskoj," rekao je Quayle. Ranije je uspostavljena avio linija New York- Dubrovnik.
Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić je istaknuo da uvođenje zrakoplovne linije New York- Split predstavlja "ogroman skok naprijed" u povezanosti između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.
"Za Hrvatsku to znači daljnje otvaranje naše prekrasne jadranske obale široj američkoj publici. To će pridonijeti jačanju našeg turističkog sektora i lokalnog gospodarstva u Dalmaciji," istaknuo je.
Dodao je da ta linija potiče jače poslovne odnose Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i kulturnu razmjenu dviju zemalja.
Amerikanci dolaze na ljetovanje, ali i na Ultru
Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić je naglasila da je uspostava linije New York-Split veliki iskorak za hrvatski turizam.
Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw je rekla da je ova direktna linija iznimno važna jer će, po njenim riječima, pridonijeti da ove godine dolazak američkih turista u Hrvatsku bude veći od lanjskih 850 tisuća.
"Ovom avio-linijom moći ćemo ugostiti navijače hrvatske nogometne reprezentacije da putuju na Svjetsko nogometno prvenstvo na kojem nastupa i Hrvatska nogometna reprezentacija, a SAD-e su jedan od domaćina tog natjecanja", kazala je te izrazila uvjerenje da će ta sezonska linija prerasti u cjelogodišnju.
Najavila je da će u Splitu ovog ljeta u suradnji s Ultra festivalom biti organizirana proslava 250 obljetnica Američke nezavisnosti te očekuje da će na tu proslavu u Split doputovati i mnogi Amerikanci tom izravnom linijom.
PROČITAJTE JOŠ
