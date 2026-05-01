FOTO / U splitsku zračnu luku sletio prvi zrakoplov iz New Yorka

Hina
01. svi. 2026. 12:20
01.05.2026., Split - Prvi komercijalni let na liniji Split-New York. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prvi zrakoplov američkog avio-prijevoznika United Airlinesa na novoj sezonskoj izravnoj avio-liniji New York-Split, koji će tri puta tjedno letjeti na toj liniji, sletio je u petak ujutro u splitsku zračnu luku.

Očekuje se da bi linija New York - Split ubuduće mogla prerasti u cjelogodišnju avio-liniju.

Direktor splitske zračne luke Josip Ćorić je istaknuo da je danas "povijesni dan" za tu zračnu luku podsjetivši kako se ta linija uspostavlja u godini u kojoj  splitska zračna luka obilježava 60. godišnjicu postojanja.

"Uvođenje izravne linije New York- Split potvrđuje stratešku poziciju splitske zračne luke kao ključnih vrata Dalmacije prema svijetu," rekao je Ćorić.

Naglasio je da je ove godine splitska zračna luka povezna sa 26 zemalja i nudi ukupno 86 izravnih destinacija.

Viši potpredsjednik za globalno planiranje u United Airlinesu Patrick Quayle je istaknuo da uvođenjem ove linije Amerikancima se pruža prilika jednostavnijeg dolaska u  Split.

01.05.2026., Split - Prvi komercijalni let na liniji Split-New York. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Ovom linijom dodatno širimo našu mrežu odredišta u Hrvatskoj," rekao je Quayle. Ranije je uspostavljena avio linija  New York- Dubrovnik.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić je istaknuo da uvođenje zrakoplovne linije New York- Split predstavlja "ogroman skok naprijed" u povezanosti između  Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

"Za Hrvatsku to znači daljnje otvaranje naše prekrasne  jadranske obale široj američkoj publici. To će pridonijeti jačanju našeg turističkog sektora i lokalnog gospodarstva u Dalmaciji," istaknuo je. 

Dodao je da ta linija potiče jače poslovne odnose Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i kulturnu razmjenu dviju zemalja.

01.05.2026., Split - Prvi komercijalni let na liniji Split-New York. Nicole McGraw, Monika Udovicic i Blazenko Boban Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Amerikanci dolaze na ljetovanje, ali i na Ultru

Državna tajnica u Ministarstvu  turizma i sporta Monika Udovičić je naglasila da je uspostava linije New York-Split veliki iskorak za hrvatski turizam.

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw je rekla da je ova direktna linija iznimno važna jer će, po njenim riječima, pridonijeti da ove godine dolazak američkih turista u Hrvatsku bude veći od lanjskih 850 tisuća.

"Ovom avio-linijom moći ćemo ugostiti navijače  hrvatske nogometne reprezentacije da putuju na Svjetsko nogometno prvenstvo na kojem nastupa i  Hrvatska nogometna reprezentacija, a SAD-e su jedan od domaćina tog natjecanja", kazala je te izrazila uvjerenje da će ta sezonska linija prerasti u cjelogodišnju.

Najavila je da će u Splitu ovog ljeta u suradnji s Ultra festivalom biti organizirana proslava 250 obljetnica Američke nezavisnosti te očekuje da će na tu proslavu u Split doputovati i mnogi Amerikanci tom izravnom linijom.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
