Europski mediji: SAD učvršćuje dominaciju u Hrvatskoj i na Balkanu

Sporazum, potpisan u Dubrovniku od strane američkog ministra energetike Chrisa Wrighta i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, dolazi u trenutku kada Zagreb postupno ukida rusku naftu i plin u skladu s pravilima EU-a koja zahtijevaju smanjenje ovisnosti o Moskvi nakon što je Rusija instrumentalizirala energiju nakon rata u Ukrajini.