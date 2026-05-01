LIDER STRANKE UMIROVLJENIKA

Lazar Grujić: Hrvatski umirovljenik je došao u dilemu hoće li se liječiti ili hraniti

01. svi. 2026. 12:16

Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić je u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem na Međunarodni praznik rada komentirao situaciju u kojoj se danas nalaze umirovljenici.

"Ima onih koji se danas i vesele. Kao naš ministar financija, kojem se s rastom inflacija puni proračun pa može realizirati političke ciljeve potrebne za osigurati ostanak na vlasti. Velika većina radnika danas nema razloga za slavlje", izjavio je na samom početku Grujić.

Što s umirovljenicima?

"Teško je odgovoriti... Premijer govori da nikad nisu bile veće mirovine i usklađivanje, ali mi možemo okrenuti pilu naopako pa reći da su nikad veće cijene. Više od 600.000 ljudi ima mirovine ispod zone siromaštva. Naša mirovina je na najnižoj razini u Europi."

Lazar Grujić
N1

Često se zaboravlja da nisu samo troškovi života ono što se uzima u obzir nego i lijekovi, dodaci prehrani, različita pomagala koja nerijetko trebaju umirovljenicima...

"Ne možemo zaboraviti ni nastojanja Vlade da se ide u povećanje minimalne mirovine, kao i neke druge koji pomažu umirovljenicima, to pozdravljamo. Ali, naš umirovljenik došao je u dilemu hoće li se liječiti ili hraniti. Vrlo grubo, ali je tako."

Ministar rada Alen Ružić u izjavi tijekom Međunarodnog praznika rada pozivao se na statistike koje sugeriraju bolji status umirovljenika od onoga koji opisuje Grujić.

"Vlada Andreja Plenkovića vrhunski okreće statistike u svoju korist, čak nas se uvjerava i da smo dobili 13. mirovinu, a nismo."

Pozvao je mlade da shvate umirovljenike jer će i oni jednom biti u ovoj poziciji.

"Ne radimo sve što radimo za sebe nego za budućnost. Zato smo se kao Stranka umirovljenika približili mladima. Ima razloga da zajedno sjednemo za stol i na premijeru je da nas sasluša", zaključio je Lazar Grujić.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

