LIDER STRANKE UMIROVLJENIKA
Lazar Grujić: Hrvatski umirovljenik je došao u dilemu hoće li se liječiti ili hraniti
Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić je u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem na Međunarodni praznik rada komentirao situaciju u kojoj se danas nalaze umirovljenici.
"Ima onih koji se danas i vesele. Kao naš ministar financija, kojem se s rastom inflacija puni proračun pa može realizirati političke ciljeve potrebne za osigurati ostanak na vlasti. Velika većina radnika danas nema razloga za slavlje", izjavio je na samom početku Grujić.
Što s umirovljenicima?
"Teško je odgovoriti... Premijer govori da nikad nisu bile veće mirovine i usklađivanje, ali mi možemo okrenuti pilu naopako pa reći da su nikad veće cijene. Više od 600.000 ljudi ima mirovine ispod zone siromaštva. Naša mirovina je na najnižoj razini u Europi."
Često se zaboravlja da nisu samo troškovi života ono što se uzima u obzir nego i lijekovi, dodaci prehrani, različita pomagala koja nerijetko trebaju umirovljenicima...
"Ne možemo zaboraviti ni nastojanja Vlade da se ide u povećanje minimalne mirovine, kao i neke druge koji pomažu umirovljenicima, to pozdravljamo. Ali, naš umirovljenik došao je u dilemu hoće li se liječiti ili hraniti. Vrlo grubo, ali je tako."
Ministar rada Alen Ružić u izjavi tijekom Međunarodnog praznika rada pozivao se na statistike koje sugeriraju bolji status umirovljenika od onoga koji opisuje Grujić.
"Vlada Andreja Plenkovića vrhunski okreće statistike u svoju korist, čak nas se uvjerava i da smo dobili 13. mirovinu, a nismo."
Pozvao je mlade da shvate umirovljenike jer će i oni jednom biti u ovoj poziciji.
"Ne radimo sve što radimo za sebe nego za budućnost. Zato smo se kao Stranka umirovljenika približili mladima. Ima razloga da zajedno sjednemo za stol i na premijeru je da nas sasluša", zaključio je Lazar Grujić.
PROČITAJTE JOŠ
