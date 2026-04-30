Tri potresa pogodila Hrvatsku

Seizmološka služba izvijestila je da su danas u Hrvatskoj zabilježena tri potresa - kod Stona, Šibenika i Kupinca.
Oglas
Prvi je zabilježen jutros u 7 sati i 34 minute. Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 20 km jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca.
Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.
Seizmološka služba zabilježila je drugi slab potres u 9 sati i 41 minutu, s epicentrom 10 km sjeveroistočno od Šibenika.
Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.
Seizmološka služba zabilježila je još jedan slab potres u 12 sati i 21 minutu s epicentrom 34 km sjeveroistočno od Stona.
Magnituda potresa iznosila je 3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III – IV stupnja EMS ljestvice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas