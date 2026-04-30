Oglas

Tri potresa pogodila Hrvatsku

author
N1 Info
|
30. tra. 2026. 14:56
Tri potresa u Hrvatskoj
Seizmološka služba Hrvatske

Seizmološka služba izvijestila je da su danas u Hrvatskoj zabilježena tri potresa - kod Stona, Šibenika i Kupinca.

Oglas

Prvi je zabilježen jutros u 7 sati i 34 minute.  Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 20 km jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Slab potres kod Kupinca
Seizmološka služba Hrvatske

Seizmološka služba zabilježila je drugi slab potres u 9 sati i 41 minutu, s epicentrom 10 km sjeveroistočno od Šibenika.

Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Slab potres kod Šibenika
Seizmološka služba Hrvatske

Seizmološka služba zabilježila je još jedan slab potres u 12 sati i 21 minutu s epicentrom 34 km sjeveroistočno od Stona.

Magnituda potresa iznosila je 3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III – IV stupnja EMS ljestvice.

Slab potres kod Stona
Seizmološka služba Hrvatske

Teme
hrvatska seizmološka služba potresi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ