Zaštitite se
Njega kose i kože zimi: Ključni sastojci, najbolji proizvodi i savjeti protiv suhoće
U određenim godišnjim dobima nije neobično da nam koža i kosa posebno reagiraju. Ljeti se vjerojatno više masti, dok njega kose i kože zimi zahtjeva korištenje više hidratantnih proizvoda i posebnu pažnju.
Zimske niske temperature, hladan vjetar i veće zagađenje zraka mogu uvelike imati utjecaja na našu kožu. Uz to, manjak sunčeve svjetlosti kao i suh zrak u stanu zbog grijanja, sigurno ne pomažu ovakvim situacijama.
Njega kose i kože zimi ne znači da trebate previše vremena provesti brinući o njoj, ali traži možda korak ili dva više u vašoj svakodnevnoj njezi.
Suha koža i vlasište zimi
Do suhe kože i vlasišta ili kseroze zimi dolazi zbog fiziološkog narušavanja integriteta kožne barijere i gubitku njezine zaštitne funkcije.
Zdrava koža funkcionira kao selektivno propusna membrana koja sprječava prodor štetnih tvari iz okoliša, dok istovremeno zadržava neophodnu razinu vlage u dubljim slojevima.
Ključnu ulogu u tom procesu ima rožnati sloj epidermisa.
Do isušivanja dolazi u trenutku kada se koncentracija lipida u koži smanji, što uzrokuje slabljenje veza između stanica i stvaranje mikroskopskih pukotina u zaštitnom sloju.
Kroz te pukotine dolazi do ubrzanog gubitka vode, procesa u kojem vlaga iz dermisa nekontrolirano isparava u okolinu, osobito u uvjetima niskog atmosferskog pritiska i suhog zimskog zraka.
Istovremeno, koža gubi svoje prirodne faktore vlaženja, odnosno molekule poput uree i aminokiselina koje su zadužene za vezivanje vode unutar samih stanica.
Ovime koža gubi svoju elastičnost i postaje hrapava na dodir.
Slično se događa i s vlasištem, no suhoća vlasišta dodatno je povezana s radom žlijezda lojnica koje u normalnim uvjetima luče sebum kako bi podmazale vlas i zaštitile kožu glave.
Kada zbog hladnoće ili genetskih faktora dođe do smanjenog lučenja masnoća, koža vlasišta ostaje nezaštićena i podložna upalnim procesima.
To rezultira narušavanjem prirodnog procesa ljuštenja mrtvih stanica, jer enzimi zaduženi za taj proces zahtijevaju određenu razinu vlage kako bi pravilno funkcionirali.
Rezultat je nakupljanje mrtvih stanica koje se manifestiraju kao suha perut, popraćena svrbežom koji nastaje zbog izravne iritacije slobodnih živčanih završetaka u dermisu.
Dodatni medicinski otežavajući faktor zimi je i reakcija tijela iznutra na hladan zrak.
Vazokonstrikcija, odnosno stezanje krvnih žila je nešto što se događa pod utjecajem hladnoće.
Taj mehanizam, iako štiti tijelo od gubitka topline, istovremeno smanjuje dotok hranjivih tvari i kisika do gornjih slojeva kože, što značajno usporava njezinu regeneraciju i sposobnost samostalne obnove barijere.
U takvom stanju, koža prestaje biti učinkovit štit te postaje osjetljiva te zahtijeva nadoknadu lipida i vlage izvana kako bi se izbjegle daljnje komplikacije poput dermatitisa ili sekundarnih infekcija.
Tu uskaču proizvodi namijenjeni za njegu kože i kose zimi.
Ključni sastojci za njegu kose i kože zimi
Zimska rutina trebala bi se temeljiti na prelasku s laganih, vodenastih tekstura na bogatije emulzije koje stvaraju zaštitni film.
Dermatolozi preporučuju fokus na tri vrste sastojaka: humektanse koji privlače vlagu, emolijense koji zaglađuju površinu i okluzive koji sprječavaju isparavanje.
Prilikom odabira seruma i krema obratite pozornost na sastojke.
Ovo su sastojci koje bi trebala sadržavati vaša njega zimi:
1. Ceramidi za obnovu barijere
Ovi lipidi čine oko 50% sastava kože. Zimi je njihova koncentracija često smanjena, pa proizvodi s ceramidima izravno pomažu u "krpanju" staničnog cementa i sprječavaju pucanje kože.
2. Hijaluronska kiselina i glicerin
Kao snažni humektansi, ovi sastojci vežu vlagu na sebe. Važno ih je nanositi na vlažnu kožu i "zaključati" kremom kako suhi zrak ne bi izvukao vlagu iz dubljih slojeva kože.
3. Niacinamid (vitamin B3)
Pomaže u smirivanju upalnih procesa i crvenila uzrokovanog vjetrom i hladnoćom, dok istovremeno potiče prirodnu proizvodnju ceramida.
4. Skvalan i biljna ulja poput shea maslaca
Ovi emolijensi oponašaju prirodni sebum kože, čineći je mekom i elastičnom bez osjećaja težine.
5. Urea
Izvrsna za njegu izrazito suhih dijelova tijela kao što su ruke i laktovi jer djeluje kao humektans, a ujedno blago omekšava hrapavu kožu.
Najbolji proizvodi za njegu kože zimi
Kroz cijelu godinu je za njegu kože i kose dobro koristiti čistače, serume i kreme, a ovo su najbolje vrste proizvoda za kožu lica i tijela:
1. Uljni čistači i sindet sapuni
Umjesto agresivnih gelova koji se pjene, zimi se preporučuju uljni čistači koji uklanjaju nečistoće bez narušavanja kiselog plašta kože.
2. Bogate kreme
Proizvodi na bazi emulzije pružaju mehaničku zaštitu od mraza i vjetra, što je ključno za osobe s osjetljivom kožom ili rozacejom.
3. SPF zaštita
Iako je indeks UV zračenja niži, snijeg reflektira do 80% UV zraka, zbog čega je krema sa zaštitnim faktorom nužna i zimi radi prevencije starenja.
Njega vlasišta zimi
Zimi i u hladnim uvjetima potrebno je posebno pripaziti i na kosu te vlasište.
Njega kose i vlasišta u hladnim uvjetima zahtijeva hranjive maske, regeneratore, nježne šampone i serume. Bilo bi dobro da njega kose zimi uključuje ove proizvode:
1. Hranjive maske na bazi lipida
Kosa zimi pati zbog statičkog elektriciteta i trenja o šalove. Sastojci poput pantenola i arganovog ulja pomažu u zadržavanju elastičnosti vlasi.
2. Leave-in regeneratori i serumi
Proizvodi koji se ne ispiru stvaraju zaštitni sloj oko kutikule kose, štiteći je od naglih promjena temperature.
3. Nježni šamponi bez sulfata
Suhi zrak isušuje i vlasište, što može dovesti do svrbeža i peruti. Šamponi s umirujućim sastojcima poput bisabolola sprječavaju iritacije.
Zaključak
Kako bi se spriječile iritacije i gubitak elastičnosti, ključno je u rutinu uvesti bogatije teksture koje sadrže ceramide, humektanse i hranjiva ulja.
Pravilna njega, koja uključuje nježno čišćenje i zaštitu od UV zračenja, omogućuje koži i kosi da zadrže neophodnu vlagu i uspješno se regeneriraju tijekom hladnih mjeseci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare