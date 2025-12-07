bezbolno stanje
Keratosis pilaris: Uzrok, simptomi i kako se najbolje tretira ova česta pojava na koži?
Keratosis pilaris je često stanje kože koje se javlja kod djece i kod odraslih osoba.
Može se prepoznati po malim prištićima koji se nalaze sa stražnje strane ruku, na bedrima, obrazima ili na stražnjici. Ovo je bezbolno stanje koje se može smanjiti raznim kremama i hidratacijom.
Prištići koji se javljaju na raznim dijelovima tijela, a ne izazivaju nikakve simptome se nazivaju keratosis pilaris ili pileća koža. Javljaju se kod djece, ali i kod odraslih, starijih od 30 godina, a često se genetski nasljeđuju.
Dobra je vijest da nisu opasni za zdravlje i da se mogu ublažiti.
Što je keratosis pilaris?
Možda imate ovo stanje, a da ni ne znate. Radi se o nakupini prištića koji se nalaze iza ruku, na bedrima, na licu ili na stražnjici. Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu gdje rastu dlake. Isto tako, mogu biti crvene, smeđe ili boje kože. Ono što je specifično je da keratosis pilaris nije opasan i da nije bolan.
Pojavljajuje se kod svih dobi, a češći je kod mlađe djece. Osim prištića, koža oko njih može biti suha, a stanje se može pogoršati s promjenom godišnjih doba. Tako će se najviše vidjeti po zimi kada je koža jako suha zbog hladnoće.
Što uzrokuje keratosis pilaris?
Keratosis pilaris nastaje zbog nakupljanja keratina, proteina koji štiti kožu od štetnih tvari i infekcija. Previše keratina začepljuje pore, uzrokuje neravnine i prištiće na koži i nastaje keratosis. Ovo stanje se ne može spriječiti ni prevenirati.
U nekim slučajevima je ovo stanje genetski naslijeđeno. Tako ga mogu imati djeca čiji roditelji imaju taj problem s kožom, a može se javiti i kasnije kroz život.
Često se javlja kod osoba koje već imaju određene dermatitise, kod osoba koje imaju dijabetes ili su pretile. Treba znati da ovo stanje nije zarazno i ne prenosi se dodirom.
Kako se dijagnosticira keratosis pilaris?
Ova se pojava na koži dijagnosticira vrlo jednostavno. Liječnik već na prvi pogled zna o čemu se radi, pogotovo ako stanje ne prate bolovi ili svrbež. U dijagnozi će pomoći i sama lokacija prištića.
U nekim slučajevima će se trebati napraviti test na alergiju ili biopsija, kada liječnik nije siguran o čemu se radi ili kada se javljaju i drugi simptomi.
Neke osobe će trebati pomoć dermatologa kako bi se lakše i bolje tretiralo stanje.
Kako se tretira keratosis pilaris?
S obzirom na to da se ne radi o opasnom stanju, u većini slučajeva nije potrebno posebno tretirati zahvaćeni dio kože. Kod nekih osoba će se ovi prištići povući sami od sebe kako osoba stari.
Isto tako, po ljeti će se smanjiti broj prištića ili će biti manje vidljivi.
Nekim osobama mogu ovi prištići smetati iz estetskih razloga. U tom slučaju se oni mogu tretirati raznim hidratantnim kremama, losionima ili pak dermatolog može prepisati određene kreme koje sadrže sastojke poput uree retinola ili salicilne kiseline.
Pomoći može i mazanje kokosovim uljem koje ima protuupalna svojstva i koje će nahraniti kožu.
U hidraciji kože pomaže i konzumacija dovoljno tekućine kroz dan. Nekada će dermatolog preporučiti terapiju laserom.
Zaključak
Keratosis pilaris je stanje kože koje se još naziva pileća kožica. Ovo stanje se ne može spriječiti. Nekada će nestati samo od sebe, a može se pogoršati u zimskim mjesecima. Ipak, može se smanjiti čestim mazanjem hidratantnim kremama i losionima.
Ako osobi jako smeta ova pojava na koži, dermatolog može preporučiti terapiju laserom.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare