Keratosis pilaris: Uzrok, simptomi i kako se najbolje tretira ova česta pojava na koži?

Možda imate ovo stanje, a da ni ne znate. Radi se o nakupini prištića koji se nalaze iza ruku, na bedrima, na licu ili na stražnjici. Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu gdje rastu dlake. Isto tako, mogu biti crvene, smeđe ili boje kože. Ono što je specifično je da keratosis pilaris nije opasan i da nije bolan.