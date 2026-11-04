VIŠE UDARACA PO TIJELU
Strava u susjedstvu: Majka osumnjičena za ubojstvo jednogodišnje kćeri, priveden i otac djevojčice
Majka je uhićena zbog sumnje da je u Novom Sadu usmrtila svoju jednogodišnju kćer, dok je priveden i otac djeteta zbog sumnje da joj nije pružio pomoć, izvijestilo je Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu.
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Majka A. Š. (33) sumnjiči se da je 2. studenoga navečer djevojčici zadala više udaraca po tijelu, od kojih je preminula.
Tereti se za teško ubojstvo, za koje je predviđena kazna od najmanje deset godina zatvora ili doživotni zatvor. Otac T. Š. (54) osumnjičen je za nepružanje pomoći, za što mu prijeti kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora, piše Nova.rs.
Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati. U zakonskom roku bit će privedeni na ispitivanje u Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu, nakon čega će se nastaviti prikupljanje dokaza.
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