Vodi se žestoka borba u SAD-u, demokratima ključna mjesta u Senatu

Visoki izborni dužnosnici u Georgiji tvrde da će gotovo sigurno biti drugog kruga utrke za mjesto u Senatu početkom prosinca.

Prema državnom zakonu, ako nijedan kandidat ne dobije više od 50 posto glasova, dva najbolja kandidata idu u drugi krug.

Bivša zvijezda američkog nogometa Herschel Walker, koja je dobila potporu Donalda Trumpa, bori se protiv sadašnjeg predsjednika Raphaela Warnocka, koji propovijeda u bivšoj crkvi Martina Luthera Kinga Jr. u Atlanti.

Georgia je ključno mjesto u kojemu bi se moglo odlučiti hoće li Senat kontorlirati republikanci ili demokrati.

Izborni dužnosnik Gabriel Sterling objavio je na Twitteru da dok se "detaljan rad na prebrojavanju glasova" nastavlja, "osjećamo da je sigurno reći da će biti drugog kruga za američki Senat".

