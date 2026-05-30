Hrvat otkrio kako je prilikom gradnje kuće uštedio 41.000 eura
Tražite li račune od majstora ili plaćate keš bez pdv-a, upitao je jedan od korisnika Reddita zajednicu na toj društvenoj mreži. Usred građevinskih radova je, kaže, i do sada su odrađeni iskopi, betoniranje, zidanje, krovište, pokrov, limarija, pvc stolarija, električarski poslovi.
"Nisam dizao kredit, imam keš. Iako su sve ponude uključivale PDV, od toga svega, uspio sam dogovoriti da preko računa platim samo dio zidarskih poslova i pvc stolariju. Većina majstora nije odbila prijedlog o kešu, a oni koji su htjeli dio preko računa, htjeli su iz straha da ne budu sumnjivi ako netko ide češljat. Sve ostalo išlo je keški, ruka u ruku", objasnio je.
Uštedio je do sada na taj način ravno 41.000 eura PDV-a, kazao je. "Ajd zamisli da sam morao dati 41.000 eura Plenkoviću kao kaznu što želim imati kuću. Krovište od 150 kvadrata me s poslom, pokrovom, gredama, letvama i daskama na taj način izašlo samo 10.500€ u 2026.", istaknuo je, a prenosi Večernji list.
Netko je upitao zar za uporabnu dozvolu ne trebaju službeni dokumenti. "Ako ti nisu izdavali račune, kako će ti dati potvrdu da su nešto radili?", piše u komentaru. U drugom se dodaje i kako je bez računa teško reklamrati ako nešto pođe po krivu.
"Pri kraju sam s izgradnjom i imam račune za apsolutno sve. Svjestan sam da sam idiot i da sam i ja mogao uštedjeti za novog audija, ali ok, sretan sam da sam zdrav i da mogu zaraditi za sebe i one koji ne mogu. Isto tako sam svjestan da ima kriminala i da država ne funkcionira, ti si živi dokaz. Ali mirno spavam i s ponosom ću sutra izvjesiti hrvatsku zastavu i popiti hladno pivo", naglasio je jedan od komentatora.
