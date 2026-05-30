"Inflacija ima ime i prezime"
SDP i Možemo kritizirali Vladine antiinflacijske mjere: "Novi udar na najranjivije"
Plenkovićev paket navodnih antiinflacijskih mjera ne rješava uzroke inflacije, najveći teret prebacuje na radnike, korisnike socijalnih naknada i samozaposlene, ne pomaže većini umirovljenika te dodatno ugrožava financiranje gradova i općina, poručili su zastupnici SDP-a i Možemo iz Šibenika gdje su s građanima razgovarali u sklopu kampanje “Stopama Plenkovićeve inflacije” i zaželjeli svim građanima sretan Dan državnosti.
"Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković“, poručio je Hajdaš Dončić. Istaknuo je kako su Plenković i HDZ trgovačkim lancima, bankama i telekomima omogućili da iz Hrvatske godinama izvlače rekordne profite bez ozbiljnog oporezivanja, dok se istodobno urušava domaća proizvodnja, posebno proizvodnja hrane.
Upozorio je da Hrvatska ni danas nije energetski samodostatna te da je aktualni model razvoja temeljen na „Excel tablicama i stvaranju prividne slike rasta BDP-a bez stvarnog razvoja“. Kao primjer propuštenih prilika naveo je činjenicu da Slovenija proizvodi dvostruko više solarne energije od Hrvatske te ocijenio da je Vlada pogodovala velikim investitorima umjesto da građanima omogući masovno ulaganje u solarne elektrane i toplinske pumpe.
„Njega zanima deset posto najbogatijih koji kontroliraju devedeset posto hrvatskog nacionalnog bogatstva. Mene zanima da većina građana Republike Hrvatske živi normalno i dostojanstveno od svoje plaće i mirovine“, rekao je Hajdaš Dončić. Dodao je da prihod od poreza na ekstraprofit treba usmjeriti prema umirovljenicima koji neće osjetiti koristi od ukidanja poreza na mirovine, a ne koristiti za krpanje proračunskih rupa.
Sandra Benčić čestitala je građanima Dan državnosti i istaknula da smo u 3 i pol desetljeća ostvarili bitne ciljeve državne suverenosti završili proces integracija u EU ali da osim teritorijalne suverenosti Hrvatska treba i prehrambenu i energetsku suverenost koje pod vlašću HDZ-a imamo sve manje. Nakon 36 godina ostaje otvoreno pitanje pripada li država jednako svim njezinim građanima ili samo nekima.
„Moramo se zapitati je li ovo zemlja u kojoj deset posto najbogatijih drži devedeset posto bogatstva. Građani nisu željeli takvu Hrvatsku“, rekla je Benčić. Upozorila je da zbog ovisnosti o uvozu građani već četiri godine plaćaju posljedice Plenkovićeve inflacije i takvog modela upravljanja državom.
Podsjetila je kako je HDZ godinama odbijao upravo one mjere koje sada predstavlja kao vlastite – porez na ekstraprofit, zamrzavanje administrativnih cijena i ukidanje poreza na mirovine. Istodobno, upozorila je da Vlada novim paketom pokušava stabilizirati javne financije preko leđa radnika, korisnika socijalnih naknada, osoba s invaliditetom, samozaposlenih i paušalnih obrtnika.
„Ti ljudi rade i nisu na teret državi. Njih se ide porezno kažnjavati, dok se banke koje su ostvarile više od milijarde eura dodatnih prihoda ne dira“, poručila je Benčić, dodavši da se u Hrvatskoj već desetljećima stvaraju privilegije za manjinu, dok račun plaća velika većina građana koji žive od rada.
Damir Bakić naglasio je da inflacija najteže pogađa upravo one kojima je pomoć najpotrebnija – nezaposlene, umirovljenike, korisnike socijalnih naknada i sve građane koji žive od svojega rada.
Podsjetio je da su Možemo! i SDP godinama upozoravali na strukturne probleme gospodarstva i predlagali konkretne mjere koje je Vlada odbijala. Iako podržava ukidanje poreza na mirovine, upozorio je da ta mjera neće pomoći većini umirovljenika.
"Novi udar na najranjivije skupine"
„Oko 60 posto umirovljenika ima toliko niske mirovine da uopće ne plaća porez na dohodak, pa od ove mjere neće imati nikakve koristi“, rekao je Bakić.
Također je upozorio da se ukidanjem poreza na mirovine smanjuju prihodi gradova i općina za oko 180 milijuna eura, i to u trenutku kada lokalna samouprava već posluje s velikim deficitima. Posebno problematičnim smatra činjenicu da je Vlada zamrznula socijalne naknade, dok istodobno diljem Hrvatske rastu cijene komunalnih i javnih usluga.
„To je novi udar upravo na najranjivije skupine građana“, upozorio je.
Boris Lalovac ocijenio je da je Hrvatska godinama napuštala proizvodni model razvoja i pretvarala se u rentijersko gospodarstvo koje ovisi o uvozu.
„Svake godine uvozimo tri milijarde eura hrane. Dolazi nam dvadeset milijuna turista, a hranimo ih uvoznom hranom umjesto hranom iz Slavonije“, rekao je Lalovac.
Upozorio je da Hrvatska, koja koja može hraniti pola Europe danas ne može osigurati vlastitu prehrambenu samodostatnost te da zbog toga posebno trpe slavonski poljoprivrednici i ruralni krajevi. Govoreći o umirovljenicima koji neće imati koristi od ukidanja poreza na mirovine, najavio je da će SDP i Možemo! kroz amandmane tražiti da se dio prihoda od poreza na ekstraprofit usmjeri upravo njima.
„Posljednji put država je kroz porez na ekstraprofit prikupila oko 260 milijuna eura. Novca ima i za one umirovljenike koji ovom reformom nisu obuhvaćeni. Mi ćemo se za njih boriti i nećemo stati dok ne dobiju ono što zaslužuju“, poručio je Lalovac.
Komentirajući reakcije HDZ-a na kampanju o inflaciji, Sandra Benčić poručila je da činjenica da Plenković i HDZ prate svaku konferenciju za medije i svaku terensku aktivnost opozicije pokazuje njihovu nervozu.
„Njihova nemogućnost da govore o bilo čemu osim o SDP-u i Možemo! pokazuje koliko ih zabrinjava činjenica da građani svakodnevno govore o inflaciji i njezinim posljedicama“, rekla je.
Istaknula je kako gotovo svi građani koji sudjeluju u anketi o inflaciji kao najveći problem navode rast cijena hrane te se zapitala kako zamrzavanje plaća i socijalnih naknada može pomoći ljudima koji već sada jedva pokrivaju osnovne životne troškove.„Jesu li ljudi previše jeli? Jesu li previše stanovali? Zašto je Vladin odgovor na inflaciju to da će si ljudi moći priuštit još manje?“, poručila je Benčić HDZ-u.
