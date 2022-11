Kurelić: Mislim da se dio demokrata užasava pomisli da se Biden opet kandidira

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor sa zagrebačkog fakulteta Političkih znanosti Zoran Kurelić u Newsnightu je komentirao američke izbore.

Komentirajući pobjedu Rona DeSantisa u utrci za guvernera Floride, Zoran Kurelić je rekao:

“To je veliko pitanje što se tiče Floride i borbe protiv woke ideologije. U pobjedničkom je govoru rekao da je njegova pozicija uništenje woke ideologije. Zakon koji je država Florida donijela, a koji je u naslovu imao roditeljsku zaštitu obrazovanja, DeSantis je time htio osigurati da se ne mogu predavati rodni sadržaji djeci u vrtiću i do trećeg razreda osnovne škole. Na to je Disney reagirao kao korporacija, stali su na stranu LGBT agende. Okomio se na korporaciju koja donosi novce i dobio je veliku podršku stanovnika i radničke klase i dijela srednjeg sloja. Shvatio je da to treba biti dio njegovog imidža.”

Komentirajući naslovnicu New York Posta Kurelić je istaknuo:

“Nema dvojbe da je to poruka Trumpu, tim više što je Trump bio bezobrazan i nije se postavljao kao političar da pomogne republikancima nego mitinge koristi za napade na DeSantisa i Pencea, a dio stranke mu to ne može oprostiti jer nije bio lojalan.”

Kaže da ne treba još proglašavati Trumpov poraz: “Vidjet ćemo jesu li ga rezultati pregazili, ne bih žurio. Ako republikanci dobiju Senat, onda su rezultati prilično dobri. On ima puno novaca – skupljao ih je za kampanju, sumnjam da bi odustao od toga. On ima glasačko tijelo koje ga ne ostavlja što god bilo i ako odluči, on će sigurno biti jedan od favorita.”

Kurelić kaže da je vrlo izgledno da ćemo odluku u Georgiji čekati do sv. Nikole.

Komentirajući koliko su svjetonazorska pitanja igrala ulogu istaknuo je:

“Svjetonazorska pitanja su abortus i LGBT. Pokazalo se da je pitanje abortusa fundamentalni problem bio za republikance. Svi su mislili da je temeljno pitanje inflacije, ali pitanje abortusa se pokazalo kao ono koje je okretalo glasače, tj. glasačice koje su počele glasati za demokrate. Zašto je ovako katastrofalan rezultat u odnosu na očekivanja? Rezultat za Predstavnički dom može biti pola-pola, da demokrati ne izgube Senat. Sad se priča o Trumpu – činjenica da se uzdignuo iznad stranke je ogroman broj neutralnih glasača okrenuo protiv njega.”

Dodaje da glasovi iz užeg Bidenovog kruga govore da razmišlja o ponovnoj kandidaturi, pogotovo ako demokrati zadrže Senat. “Mislim da se dio demokratske stranke užasava te pomisli”, rekao je Kurelić dodajući da je Kamala Harris nestala objašnjavajući to time da je blijeda političarka koja se nije uspjela nametnuti.

Na pitanje ako republikanci osvoje oba doma Kongresa, što to znači za odnos prema Ukrajini, Kurelić smatra da se neće puno promijeniti: “Kratkoročno se neće promijeniti ništa. Atmosfera u Americi je takva da se podrži Ukrajina. Koliko god ne voljeli Bidena, nisu mu pravili probleme. Ali ne znamo koliko će dugo trajati rat. Ako se sve razvuče, sve više glasova će ići u smjeru da se prisili Zelenskog na dogovor s Putinom.”

Dotaknuo se i komentara Zorana Milanovića koji je rekao da su demokrati postali sluđena svita teoretičara identiteta: “Njegova pozicija je da je DeSantisova kritika ove woke ideologije opravdana. Moja pozicija je da je u stvari liberalna pozicija koja misli da je identitetski liberalizam uhvatio dio vokabulara koji savršeno mobilizira studente, a tjera radničku klasu i neobrazovane. To se pokazuje treba li se demokratska stranka identificirati do te razine s identiteskim politikama. To je veliko pitanje za diskusiju.”

