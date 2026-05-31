ČISTO MORE I OKOLIŠ

Na hrvatskim plažama i u marinama vijori 111 plavih zastava, pogledajte gdje se nalaze

Miroslav Filipović
31. svi. 2026. 11:55
Saša Miljević/Zvonimir Barišin/PIXSELL

Pri odabiru mjesta za ljetni odmor turistima nisu važne samo cijene smještaja i izvanpansionska ponuda. Mnogima su važni čistoća mora i okoliša kao i uređenost plaža i marina.

Jedan od pouzdanih znakova da će to i naći su Plave zastave koje se svake godine dodjeljuju plažama, marinama i turističkim brodovima u pedesetak zemalja svijeta uključenih u ovaj međunarodni ekološki program zaštite mora i priobalja.

Tamo gdje vidi plavu zastavu, turist može biti siguran da se radi o očuvanom morskom i obalnom prostoru.

Hrvatska s ukupno 111 Plavih zastava

Iza programa Plava zastava (Blue Flag) stoji Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education, skraćeno FEE) sa sjedištem u Danskoj. Plava zastava dodjeljuje se plažama, marinama i turističkim brodovima koji zadovoljavaju 30 strogih kriterija kvalitete mora, sigurnosti, upravljanja okolišem, održivosti i pristupačnosti.

Ove godine plave zastave vijore se na 5.274 lokacije u 53 zemlje, od toga na 4.371 plaži, u 745 marina i na 158 turističkih brodova.

Hrvatska s ukupno 111 plavih zastava - 78 na plažama i 33 u marinama - stoji sasvim solidno u tom društvu. Na 11. je mjestu po ukupnom broju plavih zastava, a na 10. po broju plaža s tim oznakama.

Deseti po broju plaža s Plavom zastavom

Na prvom mjestu je Španjolska s čak 794 plave zastave, od kojih 676 na plažama. Na drugom mjestu je Grčka sa 658 plavih zastava, na trećem Turska sa 628, a na četvrtom Italija sa 612 plavih zastava. Ispred Hrvatske još su Francuska (488 plavih zastava), Portugal (438), Nizozemska (199, od čega su 147 marine), Danska (156), Meksiko (147) i Njemačka (118, ali od toga 85 marina).

Gledajući poredak zemalja po broju plaža s plavim zastavama, Hrvatska je na 10. mjestu, a poredak je ovakav:

Španjolska 676 plaža

Grčka 624

Turska 580

Italija 525

Portugal 396

Francuska 387

Danska 140

Meksiko 103

Irska 95

Hrvatska 78

Listu zemalja s plavim zastavama i interaktivnu kartu sa svakom pojedinom plažom možete vidjeti OVDJE.

Istra prednjači, a u Istri prednjači Poreč

U Hrvatskoj brojem plaža s plavim zastavama značajno prednjači Istra s njih čak 43. A u samoj Istri prednjači Poreč zvan i "glavnim gradom Plavih zastava" s čak 17 takvih plaža.

U Istri se još brojem plaža s plavim zastavama ističu Umag gdje ih je sedam, Vrsar sa šest i Rovinj s pet.

U Primorsko-goranskoj županiji je 16 plaža s plavim zastavama. Na Krku ih je devet, a u Opatiji tri. U Ličko-senjskoj županiji dvije su takve plaže, obje u Novalji na Pagu. U Zadarskoj županiji pet je takvih plaža (po dvije u Zadru i Biogradu na moru, jedna u Ninu), u Šibensko-kninskoj županiji su dvije, obje u Vodicama, kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji - u Makarskoj i Zlatni rat na Braču. Skroz južno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji četiri su plaže s plavim zastavama, sve u Dubrovniku.

