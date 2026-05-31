Na hrvatskim plažama i u marinama vijori 111 plavih zastava, pogledajte gdje se nalaze

U Primorsko-goranskoj županiji je 16 plaža s plavim zastavama. Na Krku ih je devet, a u Opatiji tri. U Ličko-senjskoj županiji dvije su takve plaže, obje u Novalji na Pagu. U Zadarskoj županiji pet je takvih plaža (po dvije u Zadru i Biogradu na moru, jedna u Ninu), u Šibensko-kninskoj županiji su dvije, obje u Vodicama, kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji - u Makarskoj i Zlatni rat na Braču. Skroz južno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji četiri su plaže s plavim zastavama, sve u Dubrovniku.