ČISTO MORE I OKOLIŠ
Na hrvatskim plažama i u marinama vijori 111 plavih zastava, pogledajte gdje se nalaze
Pri odabiru mjesta za ljetni odmor turistima nisu važne samo cijene smještaja i izvanpansionska ponuda. Mnogima su važni čistoća mora i okoliša kao i uređenost plaža i marina.
Jedan od pouzdanih znakova da će to i naći su Plave zastave koje se svake godine dodjeljuju plažama, marinama i turističkim brodovima u pedesetak zemalja svijeta uključenih u ovaj međunarodni ekološki program zaštite mora i priobalja.
Tamo gdje vidi plavu zastavu, turist može biti siguran da se radi o očuvanom morskom i obalnom prostoru.
Hrvatska s ukupno 111 Plavih zastava
Iza programa Plava zastava (Blue Flag) stoji Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education, skraćeno FEE) sa sjedištem u Danskoj. Plava zastava dodjeljuje se plažama, marinama i turističkim brodovima koji zadovoljavaju 30 strogih kriterija kvalitete mora, sigurnosti, upravljanja okolišem, održivosti i pristupačnosti.
Ove godine plave zastave vijore se na 5.274 lokacije u 53 zemlje, od toga na 4.371 plaži, u 745 marina i na 158 turističkih brodova.
Hrvatska s ukupno 111 plavih zastava - 78 na plažama i 33 u marinama - stoji sasvim solidno u tom društvu. Na 11. je mjestu po ukupnom broju plavih zastava, a na 10. po broju plaža s tim oznakama.
Deseti po broju plaža s Plavom zastavom
Na prvom mjestu je Španjolska s čak 794 plave zastave, od kojih 676 na plažama. Na drugom mjestu je Grčka sa 658 plavih zastava, na trećem Turska sa 628, a na četvrtom Italija sa 612 plavih zastava. Ispred Hrvatske još su Francuska (488 plavih zastava), Portugal (438), Nizozemska (199, od čega su 147 marine), Danska (156), Meksiko (147) i Njemačka (118, ali od toga 85 marina).
Gledajući poredak zemalja po broju plaža s plavim zastavama, Hrvatska je na 10. mjestu, a poredak je ovakav:
Španjolska 676 plaža
Grčka 624
Turska 580
Italija 525
Portugal 396
Francuska 387
Danska 140
Meksiko 103
Irska 95
Hrvatska 78
Listu zemalja s plavim zastavama i interaktivnu kartu sa svakom pojedinom plažom možete vidjeti OVDJE.
Istra prednjači, a u Istri prednjači Poreč
U Istri se još brojem plaža s plavim zastavama ističu Umag gdje ih je sedam, Vrsar sa šest i Rovinj s pet.
U Primorsko-goranskoj županiji je 16 plaža s plavim zastavama. Na Krku ih je devet, a u Opatiji tri. U Ličko-senjskoj županiji dvije su takve plaže, obje u Novalji na Pagu. U Zadarskoj županiji pet je takvih plaža (po dvije u Zadru i Biogradu na moru, jedna u Ninu), u Šibensko-kninskoj županiji su dvije, obje u Vodicama, kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji - u Makarskoj i Zlatni rat na Braču. Skroz južno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji četiri su plaže s plavim zastavama, sve u Dubrovniku.
