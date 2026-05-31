Zašto ugovori od milijardu dolara na Balkanu idu nepoznatoj tvrtki povezanoj s Trumpom? Dodik ključni igrač
Istraga Guardiana pokazuje kako američko predsjedništvo sve više briše granicu između državne politike i osobnog bogaćenja vladajuće obitelji te ljudi iz njezina kruga.
U jednoj išaranoj sarajevskoj sporednoj ulici staza vodi pokraj zapuštenog vrta do bijelih vrata. Iza njih nalazi se registrirano sjedište tvrtke koja je na pragu dobivanja ugovora vrijednih više od milijardu dolara.
Tvrtka AAFS Infrastructure and Energy blizu je osvajanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom kroz Balkan, kojim bi se omogućilo da fosilni plin iz SAD-a zamijeni isporuke koje danas dolaze iz Rusije.
„Ovo bi mogao biti najvažniji infrastrukturni projekt u povijesti Bosne i Hercegovine“, rekao je jedan od vodećih dužnosnika u zemlji, koji je, poput drugih sugovornika, želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pregovora.
Tvrtka nema iskustva ni reference za projekte takvih razmjera. Ono što ima jesu osobne veze s Donaldom Trumpom.
Jedan od predstavnika AAFS-a washingtonski je odvjetnik koji je zastupao Trumpove u političkim slučajevima. Drugi je brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost. Obojica su sudjelovala u kampanji koja je Trumpu posebno važna – pokušaju osporavanja njegova poraza na predsjedničkim izborima 2020. godine.
Guardianova istraga, temeljena na razgovorima sa sadašnjim i bivšim američkim i bosanskohercegovačkim dužnosnicima, procurjelim dokumentima i korporativnim zapisima, istražila je ovu malo poznatu tvrtku koja se našla u središtu globalne borbe za energetsku prevlast.
Priča pruža uvid u način na koji se međunarodni odnosi mijenjaju pod predsjednikom koji briše granicu između državne politike i bogaćenja vlastite obitelji te njezinih saveznika.
„U današnjem svijetu postoji određena logika u tome da ljudi povezani s administracijom sudjeluju u velikim gospodarskim projektima i investicijama“, rekao je bivši visoki američki dužnosnik za regiju. „Nije ugodno gledati, ali velik dio američke politike danas izgleda upravo tako.“
Ulozi su veći od zarade
Na prostoru bivše Jugoslavije ulog nije samo pitanje tko će se obogatiti. Američko upletanje moglo bi ugroziti mirovni sporazum iz 1995. godine kojim je okončan rat u kojem je ubijeno oko 100.000 ljudi, među njima i brojni bošnjački civili koje su masakrirale srpske paravojne postrojbe.
Tri desetljeća poslije, etnički lideri u BiH i dalje nastoje ostvariti političku prednost.
Američki dužnosnici jasno su poručili bosanskohercegovačkim vlastima što Trumpova administracija želi – zeleno svjetlo za plinovod koji bi gradila tvrtka AAFS.
Veze s MAGA pokretom
Kada je Guardian posjetio adresu AAFS-a u Sarajevu, žena je s prozora rekla da će lokalni predstavnik uskoro doći. Nekoliko minuta kasnije pojavio se Amer Bekan, krupni muškarac srednjih godina.
Kazao je kako će se ured uskoro preseliti u veliku zgradu sa stotinjak zaposlenika.
Na internetu se predstavlja kao investitor i poduzetnik s bogatim iskustvom. Okušao se i u politici, no na lokalnim izborima 2016. za načelnika jedne sarajevske općine osvojio je samo 116 glasova.
Bekan je registrirao bosansku tvrtku AAFS 2021. godine. Pravi uzlet uslijedio je tek nakon što je prošle godine uključio američke partnere.
Njegova tvrtka danas je u vlasništvu istoimene američke kompanije registrirane u studenome. Sjedište joj je prijavljeno na adresi u Washingtonu, između libanonskog restorana i irskog puba, gdje se nalazi ured odvjetničke tvrtke Binnall Law Group.
Odvjetnik koji je branio Trumpa
Jesse Binnall jedan je od najistaknutijih odvjetnika MAGA pokreta. Sudjelovao je u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji 2016., a nakon izbora 2020. bio je među najglasnijima u tvrdnjama da je Joe Biden pobijedio zahvaljujući prijevarama i nepravilnostima.
Branio je Donalda Trumpa i njegova sina Donalda Trumpa Jr. u tužbi koja ih je pokušala smatrati odgovornima za događaje tijekom upada u Kapitol.
Nakon Trumpova povratka na vlast prošle godine, Binnall je osigurao nagodbu vrijednu 1,25 milijuna dolara za Michaela Flynna, nekadašnjeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost.
Kroz političke aktivnosti upoznao je i Flynnova brata Joea Flynna, poduzetnika iz zdravstvenog sektora, koji je također bio uključen u kampanje kojima se pokušavalo osporiti Bidenovu pobjedu.
Bez javnog natječaja
Prvi razgovori Binnalla, Flynna i Bekana s bosanskohercegovačkim dužnosnicima odnosili su se na obnovu dviju zračnih luka vrijednu oko 300 milijuna dolara.
No tada im je predložen znatno veći projekt – Južna plinska interkonekcija.
SAD godinama podupire povezivanje BiH s LNG terminalom na hrvatskoj obali, čime bi se smanjio utjecaj Vladimira Putina u jugoistočnoj Europi.
Za vrijeme Bidenove administracije plan je bio da projekt vodi državna plinska kompanija BiH. Međutim, sukobi interesa među političkim akterima stalno su ga blokirali.
Dok su neki dužnosnici bili skeptični prema davanju projekta privatnoj stranoj tvrtki, drugi su procijenili da bi angažiranje kompanije povezane s Trumpom moglo pomoći u probijanju političke blokade.
BiH je ujedno pod pritiskom rokova. Kao kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, mora se prilagoditi planu Bruxellesa prema kojem bi kupnja ruskog plina trebala prestati do rujna 2027. godine.
Tko stoji iza projekta?
Na pitanje tko su vlasnici AAFS-a, Bekan je rekao da su među njima Binnall i Flynn te još nekoliko osoba čija imena nije želio otkriti.
Naveo je da bi financiranje moglo doći iz američkih investicijskih fondova, ali nije želio iznositi dodatne pojedinosti.
Binnall tvrdi:
„Mi smo pravi tim za ovaj posao. Nitko drugi ne kombinira prisutnost na terenu u Bosni i Hercegovini s jakom podrškom u Americi. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina ima veliku budućnost.“
Povjerljivi dokument AAFS-a do kojeg je došao Guardian procjenjuje da bi plinovod stajao oko 300 milijuna eura, dok bi dodatne tri elektrane zahtijevale još 900 milijuna eura ulaganja.
Financiranje bi se osiguralo privatnim kapitalom i zaduživanjem, a ne novcem države BiH.
Kritike zbog netransparentnosti
U ožujku je u BiH donesen zakon koji predviđa da upravo AAFS bude izvođač projekta plinovoda.
Natječaj nije raspisan, iako je to uobičajeni način odabira najpovoljnijeg i najkompetentnijeg ponuđača.
Transparency International upozorio je da bi takva praksa u zemlji koja se suočava s visokom razinom korupcije mogla imati katastrofalne posljedice za provedbu strateški važnih projekata.
Europska unija također je izrazila zabrinutost te je, prema Guardianu, upozorila vlasti BiH da o promjenama u energetskoj politici trebaju konzultirati Bruxelles.
Unatoč tome, američko veleposlanstvo u Sarajevu poručilo je kako partnerstvo „jača energetsku neovisnost i prekida ovisnost o ruskom plinu“.
Dodik kao ključni igrač
Ipak, projekt neće biti moguć bez suradnje Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba.
Bidenova administracija optuživala ga je za korupciju i proširila sankcije protiv njega i članova njegove obitelji.
Nakon Trumpova povratka na vlast, Dodik je pokrenuo intenzivnu lobističku kampanju kako bi pridobio novu administraciju i ukinuo sankcije.
Jedan od lobista bio je upravo Michael Flynn, koji je za mjesec dana rada navodno zaradio 100.000 dolara.
U listopadu su američke sankcije povučene bez detaljnog obrazloženja.
Početkom travnja u Banju Luku stigao je i Donald Trump Jr., kojeg je Dodikov sin Igor dočekao riječima da će Republika Srpska biti „pouzdan, iskren i kršćanski saveznik“ Trumpove administracije.
Bivši američki veleposlanik u BiH Michael Murphy smatra da Dodik pokušava pridobiti Trumpov krug kako bi ostvario svoj dugoročni cilj – slabljenje i eventualno razbijanje BiH.
No istodobno mu je poručeno da ne smije blokirati plinovod.
Prema riječima jednog visokog političara iz Republike Srpske:
„Amerikancima je ovo apsolutni prioritet. Vrlo su zainteresirani za projekt. Dodiku je, kao i svima ostalima, rečeno da se ne igra s njim.“
Trump Jr. tijekom posjeta nije spominjao AAFS ni plinovod, ali je otvoreno hvalio prednosti kupnje američkog plina.
„To je potpuno logičan potez. Time se mogu riješiti brojni poslovni, ali i geopolitički problemi. To je velika prilika“, rekao je.
Nekoliko tjedana kasnije Dodik je dao do znanja da neće opstruirati projekt.
Time je preuzimanje jednog od najvažnijih europskih energetskih projekata od strane ljudi bliskih Donaldu Trumpu korak bliže ostvarenju.
