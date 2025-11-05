Oglas

"Dijagnoza" našeg zdravstva

Mrsić: Imamo najviše CT-a i magneta u Europi, a imamo liste čekanja. To je apsolutni nonsens

author
N1 Info
|
05. stu. 2025. 12:38

Bivši ministar rada Mirando Mrsić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Razgovarali su o odluci ministra Fuchsa da izostanke učenika kraće od tri dana više neće moći opravdavati roditelji neograničen broj puta. Govorio je i o "amerikanizaciji" zdravstvenog sustava

Oglas

Teme
Mirando Mrsić N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ