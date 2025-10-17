rast ekstremizma
Petrović: Ovo je razlog zašto je radikalna desnica uspjela postići znatne rezultate u EU-u
17. lis. 2025. 12:47
Gost našega Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Nikola Petrović sa Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Razgovarali su o budućnosti Europske unije i rastu radikalne desnice.
prije 58 min.
prije 29 min.
