Oglas

umirovljenički lideri

Žestoko u TV dvoboju / Špika i Grujić otkrili kolike su im mirovine: "Bio si u mom domu, vidio si kako živim"

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 12:59

Što donosi dodatak za umirovljenike i kakav je odnos Vlade prema umirovljenicima komentirali su Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno i Lazar Grujić, dugogodišnji predsjednik Stranke umirovljenika. U Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem osvrnuli su se na perspektive i probleme umirovljenika i mirovinskog sustava.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ