Žestoko u TV dvoboju / Špika i Grujić otkrili kolike su im mirovine: "Bio si u mom domu, vidio si kako živim"

Što donosi dodatak za umirovljenike i kakav je odnos Vlade prema umirovljenicima komentirali su Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno i Lazar Grujić, dugogodišnji predsjednik Stranke umirovljenika. U Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem osvrnuli su se na perspektive i probleme umirovljenika i mirovinskog sustava.
