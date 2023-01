Božo Kovačević: Naša Vlada mogla bi biti epizoda Monty Pythona

Podijeli :

Posjet Zorana Milanovića Mađarskoj, susret Aleksandra Vučića i Andreja Plenkovića u Davosu te pohvale šefa ruske diplomacije Sergeja Lavrova na izjave perdsjednika Republike Milanovića teme su koje je komentirao Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik, gostujući u Studiju uživo N1 televizije.

Kovačević kaže da na pitanje što od Milanovićevog boravka u Mađarskoj treba očekivati je teško dogovoriti.

“Predsjednik nas je navikao, već u nizu prilika, da daje neočekivane izjave. Nije isključeno da i tijekom njegovog boravka u Mađarskoj čujemo neku neobičnu izjavu. U osnovi ne trebamo očekivati ništa. Osim ako se premijer i predsjednik prije predsjednikova putovanja nisu dogovorili koji je cilj tog putovanja, što će na putu ostvarenja tog cilja napraviti predsjednik, što ministar vanjskih poslova, a što premijer”, kaže Kovačević i dodaje da s obzirom na to da komunikacije između vlade i predsjednika nema ne treba očekivati ništa.

“Politika kratkog daha”

“Eventualno možemo očekivati da se dotaknu otvorenih pitanja oko INA-e, iredentističkih izjava Viktora Orbana, nepoštivanja europskog naloga i slično”, kaže Kovačević.

Rekao je i da HDZ često ne reagira na iredentističke izjave mađarskih čelnika, ali da su zato posebno osjetljivi na talijanske, odnosno srbijanske.

“I sami su katkad bili spremni davati iredentističke izjave u odnosu prema Bosne i Hercegovine”, ističe Kovačević i kaže da je to politika kratkog daha, politika bez ikakve koncepcije, politika koja se više oslanja na medijsku prezentaciju, a ne na stvarni sadržaj.

Sanaderu tri korupcijske presude objedinjene u 18 godina i osam mjeseci zatvora Analitičar: Svi su grešni i odlaze, samo prvi ministar ostaje

Kaže kako smo suočeni s nizom nevjerojatnih pojava, postupaka ili nedostatka postupaka ove vlade. “Fascinantna je nesposobnost ove Vlade da uči na vlastitoj povijesti ili na primjerima drugih”, ističe Kovačević.

“Obnova nakon Domovinskog rata je uključivala nekoliko deseteka tisuća kuća i napravljena je u brzom roku, obnova Gunje trajala je godinu dana, a ova Vlada nije u stanju napraviti ni jednu novu kuću u godinu dana”, kaže Kovačević.

Kaže da je i uvođenje eura primjer da naša vlada nije sposobna za učenje. “Krajnja je besmislica reklamiranje uvođenje eura kao nove nacionalne valute, a još besmislenije je reklamirati obnove koje nema”, ocjenjuje bivši veleposlanik. “Ako postoji vlada koja bi bez ikakve dramaturške prerade mogla biti epizoda u Monty Pythonu to bi mogla biti naša vlada”, smatra Kovačević.

Kaže da izostaje dogovor Vlade i Ureda predsjednika oko poruka koje se šalju pri službenim posjetama drugim zemljama, ali kako to nije odgovornost samo predsjednika.

“Ne može se reći da je za ovakvo stanje odgovoran samo predsjednik Republike, premda njegov javni nastup i nepromišljene izjave stvaraju dojam da je on glavni odgovorni za ovakvo stanje u politici. No, istodobno cijela Vlada ignorira predsjednika unatoč ustavnim odredbama koje traže od Vlade da surađuje s predsjednikom”, kaže Kovačević i dadaje da Plenković, koji se predstavlja kao veliki demokrat, ne razumije neke demokratske doktrine funkcioniranja demokratske izabrane vlasti.

Dodaje da ako je Ustav definirao sukreiranje predsjednika i Vlade oko vanjske i sigurnosne politike i obrambene politike, onda to zunači da premijer mora surađivati s predsjednikom bez obzira na to što se oni u načelnim stajalištima razlikuju.

Smatra da naš premijer činjenicom što ima jednog saborskog zastupnika više koji mu je dovoljan za većinu u Saboru, smatra da je dobio mogućnost da u potpunosti ignorira ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.

“Predsjednik i premijer moraju uskladiti stajališta”

“Premda su izjave Predsjednika često neuravnotežene i sadržajno neprihvatljive, on nije prekršio Ustav. To samo znači da premijer i predsjednik moraju uskladiti stajališta. A premijer javno poručuje da ne želi sazvati sjednicu za Vijeća za nacionalnu sigurnost. Teško je navesti veći primjer neodgovornosti prema vlastitoj zemlji od odbijanja da učiniš ono što je Ustavom definirano da se provede u djelo”, smatra Božo Kovačević.

Pijani vozač BMW-a (25) izazvao nesreću u Zagrebu, poginula putnica (26) Kekin: Dva su razloga zašto Plenković uporno potencira temu obuke Ukrajinaca

Komentirao je i pohvale Sergeja Lavrova na Milanovićeve izjave i kaže da je to pokušaj izazivanja destabilizacije unutar Hrvatske, Europske unije i NATO saveza.

“Te izjave predsjednika Milanovića mogu se shvatiti kao znak neslaganja unutar NATO saveza”, kaže Kovačević koji podjseća da Rusija vodi i propagandni rat i da su preko Milanovićevih izjava pokušali osvojiti neki bod. “Ne mislim da će te izjave imati ozbiljne posljedice”, kaže Kovačević. Dodaje da ono što je rekao Milanović može biti teza na nekom znanstvenom skupu, ali kao čelnik jedne države mora paziti koje će posljedice imati njegove izjave.

“Njegova teza nije netočna, nego je izgovorena u krivom kontekstu”, kaže Kovačević i dodaje da je Rusija sama izjavila da invazijom na Ukrajinu ratuje protiv Zapada i NATO saveza, a Zapad joj je odgovorio. “Istina je da je rat u Ukrajini proxy rat između Rusije i Zapada, ali iz toga ne proizlazi da Hrvatska ne mora poštivati odluke Europske unije i NATO saveza te pomagati Ukrajini”, kaže Božo Kovačević.

Kaže i kako bi zbog tog propagandnog rata, čelnici države trebali jako paziti što govore u javnosti i da bi naš predsjednik trebao paziti što govoriti i dodaje da je Milanovićeva i ustavna obveza. No, naglašava i to da predsjednik ne može djelovati po svojim ustavnim obvezama ako mu u tome ne pomaže i Vlada koja odbija suradnju s predsjednikom. Komentirao je i nestanak jahte u ruskom vlasništvu te ocijenio kako Koordinacija koja je zadužena za rusku imovinu koja se nalazi pod europskim sankcijama ne radi svoj posao.

“Ako je bila i nekakva šlampavost, onda i prigovor za tu šlampavost ona opet ide na račun Vlade koja uvijek samozadovoljno ističe samo ono što se njoj sviđa”, kaže Kovačević.

Kaže i kako je premijer odgovoran za obnovu.

“Andrej Plenković je sustavno ignorirao sve prijedloge iznesene u okviru rasprave kod donošenja prvog zakona i prilokom svih daljnih novela i različitih pravilnika. Sve se svodi na to da premijera i njegovu vladu obnova ne zanima”, kaže Kovačević i dodaje da njih ne zanima prioriteti društva već samo njihovi prioriteti i zanemaruju stradale od potresa.

Sastanak Vučića i Plenkovića

Komenetirao je i sastanke u Ramsteinu i Davosu.

Kovačević je rekao kako s obzirom na dijametralno suprotna stajališta sukobljenih strana, Rusije i Ukrajine, nikakvi pregovori trenutno nisu mogući. Dodaje da su obe strane iznijele svoje pregovaračke pozicije, ali da su one neuskladive. “Ovo je rat koji po svemu sudeću će jako dugo trajati ako ne dođe do dramatičnih političkih promjena u Rusiji”, kaže Kovačević i dodaje da je ključno imati nekog na vlasti u Rusiji koji je spreman reći da je Rusija napravila ključnu grešku napadom na Ukrajinu. Dodaje i da je Rusija sve resurse okrenula prema militarizaciji društva i naglasio kako je to isto napravio SSSR tijekom 80 ih a što je onda dovelo do raspada države.

Komentirao je i sastanaka Vučića i Plenkovića. Smatra da što je manja pompa oko nekog susreta to je izglednije da će dati neke rezultate. “Izgleda da su razgovarali u tonu međusobnog razumjevanja i spremnosti da se otvore mogućnosti za daljnji napredak”, kaže Kovačević. Dodaje da je realno očekivati da je za očekivati sastanaka na nižim diplomatskim razinama, ne samo radi rješavanja otvorenih pitanja, već i pitanja oko gospodarske suradnje i putu Srbije u Europsku uniju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.